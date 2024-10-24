俊盟國際榮獲《福布斯》「亞洲優秀上市中小企業」榮譽

香港 - 2024年10月24日 - 本港領先電子支付終端方案供應商俊盟國際控股有限公司（「俊盟國際」或「本公司」，連同其附屬公司：「本集團」；股票編號：8062.HK）欣然宣佈，公司榮獲國際著名財經雜誌《福布斯》評為「亞洲優秀上市中小企業」（Asia Best Under A Billion）。



《福布斯》「亞洲優秀上市中小企業」殊榮旨在表揚亞太地區表現出色，並能長期持續發展的企業。評審每年均會從區內超過20,000上市企業中，根據各自綜合評分，挑選200位上榜企業。上述綜合評分包括企業最近一年和三年期間的債務、銷售額和每股盈利增長等業務表現，以及最強勁的一年和五年平均股本回報率，作出評核。



俊盟國際主席及行政總裁勞俊傑表示：「我們十分榮幸獲得《福布斯》評為亞洲優秀上市中小企業，展現出集團的長遠發展方向得到投資者肯定。營商市場瞬息萬變，尤其是電子支付的板塊。作為本地領先的電子支付終端方案供應商，我們多年來一直致力為合作客戶提供創新且多元化的電子支付解決方案，全方位滿足客戶系統整合的需求。未來，我們會繼續研發及提供不同技術支援，為市民打造更多無現金支付場景，同時積極向海外市場輸出電子支付解決方案，助力不同地區建設相關生態圈，並在多變的經濟環境下，確保穩定增長，為股東帶來最佳回報。」



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