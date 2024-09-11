保協生命傳愛慈善跑名額已滿 歡迎繼續捐款支持善舉

感謝大家支持！保協生命傳愛慈善跑 2024 名額已滿，現已截止報名！歡迎大家繼續捐款支持善舉～用愛心傳心，支持保單捐贈！

各大機構或個人於9月13日前贊助 $5,000 或以上，商標可展示於活動當日展板，宣傳單張可於選手包內派發給1,600位參賽者，亦會於保協平台分享給過萬名會員，以便有效推廣各項優惠！

歡迎各大機構或個人隨緣樂助支持保協，為善最樂、福有攸歸！

再次感謝大家支持保協生命傳愛慈善跑2024！

活動：保協生命傳愛慈善跑2024

日期：2024年10月13日（日）

時間：08:00 – 12:00

地點：白石角科學園金蛋(高錕會議中心)

受惠機構：香港移植運動協會 /香港盲人體育總會