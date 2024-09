保協生命傳愛慈善跑名額已滿 歡迎繼續捐款支持善舉

贊助付款方式:

~ 支票付款:請連同支票寄回保協(香港北角蜆殼街9-23號秀明中心23樓A-D室)·支票抬頭請註明: "The Life Underwriters Association of Hong Kong Ltd"

~ 轉數快 FPS 付款: FPSID: 3895232

~ 銀行戶口轉賬:匯豐銀行HSBC 004-111-209516-001 “ACCOUNT NAME: T*EL*EUAOH*L**

轉數快 FPS或轉賬付款後,請Whatspp入數紙至 67168629 或電郵至 [email protected] 確認

查詢:67168629