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市場資訊
2024-09-11 16:00:00

保協生命傳愛慈善跑名額已滿 歡迎繼續捐款支持善舉

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感謝大家支持！保協生命傳愛慈善跑 2024 名額已滿，現已截止報名！歡迎大家繼續捐款支持善舉～用愛心傳心，支持保單捐贈！

各大機構或個人於9月13日前贊助 $5,000 或以上，商標可展示於活動當日展板，宣傳單張可於選手包內派發給1,600位參賽者，亦會於保協平台分享給過萬名會員，以便有效推廣各項優惠！

歡迎各大機構或個人隨緣樂助支持保協，為善最樂、福有攸歸！

再次感謝大家支持保協生命傳愛慈善跑2024！

活動：保協生命傳愛慈善跑2024
日期：2024年10月13日（日）
時間：08:00 – 12:00 
地點：白石角科學園金蛋(高錕會議中心)
受惠機構：香港移植運動協會 /香港盲人體育總會

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贊助付款方式：
～ 支票付款:請連同支票寄回保協(香港北角蜆殼街9-23號秀明中心23樓A-D室)·支票抬頭請註明: "The Life Underwriters Association of Hong Kong Ltd"
～ 轉數快 FPS 付款: FPSID: 3895232
～ 銀行戶口轉賬:匯豐銀行HSBC 004-111-209516-001 “ACCOUNT NAME: T*EL*EUAOH*L**
轉數快 FPS或轉賬付款後,請Whatspp入數紙至 67168629 或電郵至 [email protected] 確認

查詢：67168629

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