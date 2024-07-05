保柏香港推出癌症支援服務「Cancer Care」，減輕患者壓力，為客戶提供更無縫、完善的癌症治療體驗。「Cancer Care」為懷疑或確診癌症的患者提供支援，協助他們清晰了解癌症治療的資訊和方案，以應對複雜的治療過程和當中的挑戰。為患者精簡流程，在診斷、治療及復康等不同治療階段均能獲得適切的支援服務。主要服務包括：由註冊護士接聽熱線，供患者查詢癌症治療相關資訊及協助安排下一步的治療計劃；由腫瘤科醫生及專家團隊為患者共同制定個人化的治療方案；特快預約服務；綜合健康支援及康復後的護理；定期主動跟進個案等。
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日報
保柏「Cancer Care」癌症支援服務 助客戶應對癌症挑戰
保柏香港推出癌症支援服務「Cancer Care」，減輕患者壓力，為客戶提供更無縫、完善的癌症治療體驗。「Cancer Care」為懷疑或確診癌症的患者提供支援，協助他們清晰了解癌症治療的資訊和方案，以應對複雜的治療過程和當中的挑戰。為患者精簡流程，在診斷、治療及復康等不同治療階段均能獲得適切的支援服務。主要服務包括：由註冊護士接聽熱線，供患者查詢癌症治療相關資訊及協助安排下一步的治療計劃；由腫瘤科醫生及專家團隊為患者共同制定個人化的治療方案；特快預約服務；綜合健康支援及康復後的護理；定期主動跟進個案等。