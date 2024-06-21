保誠作為「100%多啦A夢 & FRIENDS」巡迴特展（香港）首席贊助，為配合於7月13至8月11日舉行的巡迴特展，保誠將推出一系列線上線下宣傳活動，包括「100%多啦A夢 & FRIENDS」Instagram濾鏡、捕捉「多啦A夢」Instagram限時動態遊戲、Instagram有獎遊戲、多啦A夢打卡熱點，以及大抽獎活動等。巡迴特展分免費及收費展區，免費展區將於7月13日至8月11日在星光大道及尖沙咀海濱舉行；收費展區則於7月13日至8月18日期間在K11 MUSEA六樓舉行。
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日報
保誠保險成為 「100%多啦A夢 & FRIENDS」巡迴特展首席贊助
保誠作為「100%多啦A夢 & FRIENDS」巡迴特展（香港）首席贊助，為配合於7月13至8月11日舉行的巡迴特展，保誠將推出一系列線上線下宣傳活動，包括「100%多啦A夢 & FRIENDS」Instagram濾鏡、捕捉「多啦A夢」Instagram限時動態遊戲、Instagram有獎遊戲、多啦A夢打卡熱點，以及大抽獎活動等。巡迴特展分免費及收費展區，免費展區將於7月13日至8月11日在星光大道及尖沙咀海濱舉行；收費展區則於7月13日至8月18日期間在K11 MUSEA六樓舉行。