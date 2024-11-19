保誠於新加坡正式啟動全球人工智能實驗室

- 人工智能實驗室將與政府機構、研究組織及科技企業等生態系統緊密合作。
- 實驗室亦會夥拍高等教育機構，為本地學生提供寶貴經驗及實習機會。
保誠人工智能實驗室將孵化以人工智能驅動的解決方案，力求締造更卓越的客戶體驗，為業務帶來實際成效，同時將人工智能技術全方位融入保誠的營運、服務及產品。自實驗室於二零二四年八月試運行以來，保誠位於亞洲及非洲24個市場的員工已向實驗室提交了百餘個人工智能用例。
保誠人工智能實驗室能加速發展，有賴新加坡數碼發展及新聞部、新加坡經濟發展局及新加坡金融管理局的鼎力支持。實驗室亦與Google Cloud合作，為保誠員工提供端到端技術支援及先進的人工智能解決方案。
實驗室重點發展的方案將為消費者提供更便利的優質醫療保障服務，同時加強整體營運表現。人工智能亦有望增進理財顧問應對客戶諮詢的能力，提供更優質、更快捷的服務。實驗室將由專責團隊管理，成員為常駐新加坡的人工智能工程師及數據科學家。
保誠執行總裁華康堯 (Anil Wadhwani) 表示：「數據、進階分析和人工智能對於實現我們的戰略目標至關重要。人工智能實驗室將促進開發一系列令人期待的應用程式，實驗預測分析、超個人化客戶體驗，以及為代理提供即時指導等。我們即將深入探索人工智能科技龐大的潛能和價值，而保誠的人工智能實驗室亦將會大幅提升我們在所有市場為客戶、代理和理財顧問提供卓越體驗的能力。」
華康堯先生在談及與新加坡政府的合作時表示：「保誠的全球人工智能實驗室的選址源於新加坡強大的基礎設施和有利人工智能創新的環境，這從他們的人工智能策略（NAIS 2.0）1可見一斑。透過與新加坡經濟發展局和新加坡金融管理局合作，我們將能夠充分利用當地學術界、商界和政府豐富的資源網絡和人才。此次合作將為我們開發創新解決方案提供重要支持，協助化解客戶與業務挑戰，同時為保誠快速提升人工智能實力。」
新加坡金融管理局助理行長（金融發展與國際）兼首席可持續發展官柯麗明女士表示：「保誠的人工智能實驗室與新加坡智慧國家2.0計畫目標一致，鼓勵企業利用人工智能和科技提高生產力、推動轉型，以及為客戶提供更優質的服務。新加坡金融管理局將繼續不遺餘力，在發展和駕馭人工智能方面為金融機構提供支援，協助提升客戶和諮詢服務、詐騙偵測以及風險洞察力。」
藉助強大的生態系統，培育人工智能創新
實驗室將與高等教育機構、研究中心、政府機構及科技合作夥伴等生態系統成員緊密合作。
目前，實驗室已與多間高等教育機構達成協議，包括新加坡國立大學亞洲數字金融研究所、新加坡管理大學計算機與信息系統學院、共和理工學院及新加坡理工學院。實驗室將邀請這些本地院校的學生參與，透過提供實務經驗、促進知識共享和推動創新，培育下一代的人工智能專才。
學生如獲得保誠實習機會，或在其畢業項目中被選中，將獲邀與實驗室、生態系統合作夥伴及保誠的業務單位合作，構建用例的概念驗證。
關於保誠人工智能實驗室
保誠人工智能實驗室的使命是為了推動保誠員工與人工智能合作夥伴的聯繫合作，共同開發有利業務發展及有助解決保險業面臨的挑戰的成功智能應用方案，同時提升保誠的人工智能應用。
保誠人工智能實驗室的願景：
- 建設優質客戶體驗：開發可衡量商業價值的人工智能應用及產品，深化代理與客戶的互動，為客戶打造高超個人化的體驗
- 變革客戶獲取醫療服務的方式：利用數據及先進分析設計人工智能方案，滿足客戶在醫療旅程的需求，確保體驗流暢
- 提高營運效率：利用人工智能改善內部流程並加強自動化，從而顯著提高效率和效益
- 發掘人工智能的潛力：透過構建強大的人工智能能力和工具，讓保誠員工以更高效、更智能的方式工作。
保誠的人工智能應用遵循公司的人工智能道德原則以及公平、道德、問責及透明原則。公司積極參與「Veritas倡議」，該倡議是新加坡金融管理局與金融業界的合作項目，倡導以負責任的方式應用人工智能。保誠亦是新加坡資訊、通訊及媒體發展管理局AI Verify基金會的成員，並參與Moonshot項目的大型語言模型測試2。1詳情請瀏覽：https://www.smartnation.gov.sg/nais/
2如需進一步了解Moonshot項目，請瀏覽：https://aiverifyfoundation.sg/project-moonshot/
關於Prudential plc
Prudential plc（保誠）在亞洲及非洲24個市場提供人壽﹑健康保險以及資產管理服務。保誠的使命旨在透過向當代及新生代提供簡單易用的理財和健康保障方案，成為其最值得信賴的夥伴和守護者。保誠於香港聯合交易所(2378)及倫敦證券交易所(PRU)擁有雙重第一上市地位。保誠亦於新加坡證券交易所(K6S)作第二上市及以美國預託證券形式於紐約證券交易所(PUK)上市。保誠為恒生綜合指數成份股，並獲納入滬港通和深港通機制進行買賣。
保誠與保德信金融集團（一家主要營業地點位於美國的公司）及The Prudential Assurance Company Limited（M&G plc的附屬公司，一家於英國註冊成立的公司）均無任何聯屬關係。
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