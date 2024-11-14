保誠與Icon癌症中心合作 擴展首選醫療服務網絡

Prudential plc（保誠）在亞洲及非洲24個市場提供人壽﹑健康保險以及資產管理服務。保誠的使命旨在透過向當代及新生代提供簡單易用的理財和健康保障方案，成為其最值得信賴的夥伴和守護者。保誠於香港聯合交易所(2378)及倫敦證券交易所(PRU)擁有雙重第一上市地位。保誠亦於新加坡證券交易所(K6S)作第二上市及以美國預託證券形式於紐約證券交易所(PUK)上市。保誠為恒生綜合指數成份股，並獲納入滬港通和深港通機制進行買賣。 保誠與保德信金融集團（一家主要營業地點位於美國的公司）及The Prudential Assurance Company Limited（M&G plc的附屬公司，一家於英國註冊成立的公司）均無任何聯屬關係。 https://www.prudentialplc.com/zh-hant

Icon Cancer Centre – Singapore

Icon癌症中心是新加坡領先的私人癌症護理提供者，採用全面的癌症護理方法。Icon 癌症中心隸屬於 Icon 集團。Icon集團是一家全球癌症護理提供者，在全球擁有45多個中心。Icon癌症中心在新加坡有六個專科診所和一個專門的健康檢查診所。Icon擁有一支由腫瘤內科專科醫生、放射腫瘤醫生、血液醫生、兒科及兒童血液腫瘤科醫生、姑息治療專家、全科醫生和訪問腫瘤外科醫生組成的傑出且經驗豐富的團隊，提供從篩查和診斷到治療等端到端的癌症護理。



更多資訊，請查閱 iconcancercentre.sg



編輯附註

Icon癌症中心首選診所：

1. Icon癌症中心 - 安維尼亞山

2. Icon核子醫學與PET-CT中心 - 安維尼亞山醫院

3. Icon放射腫瘤科 - 安維尼亞山醫院

4. Icon外科腫瘤中心 - 安維尼亞山醫院

5. Icon癌症中心 - 花拉公園診所

6. Icon癌症中心 - 鷹閣醫療中心

7. Icon癌症中心 - 伊麗莎白醫院

8. Icon癌症中心 - 諾維娜

9. Icon癌症中心 - 烏節路

10. Icon癌症中心 - 伊麗莎白醫院

