保誠與Icon癌症中心合作 擴展首選醫療服務網絡

保誠客戶現可使用十間癌症診所的服務， 包括位於Icon新加坡癌症中心的一站式綜合癌症中心香港 - 2024年11月14日 - Prudential plc（「保誠」）與Icon新加坡癌症中心（「Icon」）今日宣佈達成合作，令新加坡及印尼的保誠健康保險客戶可日後在新加坡的Icon醫療診所獲取免找數[1]的癌症門診治療服務。
此次合作涵蓋化學治療、免疫治療、標靶治療、放射治療及腫瘤外科手術等治療方案*。除了處方抗癌藥物外，Icon 的診所還可以為保誠客戶提供領先的腫瘤專家和血液專家團隊的服務。新加坡的客戶也可以使用 位於在安維尼亞山醫院的Icon 核子醫學與PET-CT設施。如果在印尼的保誠客戶希望在海外接受治療，亦可以從新加坡 Icon 癌症中心網路中選擇任何一間診所，毋須自行墊支費用。
在東南亞地區，每年有超過230萬人確診癌症1。在新加坡，癌症發病率於過去50年上升近28%2，而印尼亦呈現同樣趨勢，於二零二零年至二零二二年期間，新增癌症個案上升達17%3。
保誠集團健康執行總裁Arjan Toor表示：「保誠致力為客戶提供實惠的優質醫療服務。在癌症診斷期間，患者生活會有重大改變和感到不知所措，然而關於到哪裡尋求治療及其費用的問題亦會增加患者的焦慮。如今Icon加入保誠的合作夥伴網絡，使我們的客戶能夠容易在擁有治療多種癌症的專業癌症中心中接受治療，並無需自付費用。」
Toor先生亦補充，「我們開展這項合作關係是為了我們新加坡和印尼客戶的利益。這兩個國家都是保誠健康業務的重點市場，而當地的健康保險需求以及醫療索償持續增加。我們計劃拓展這項醫療服務到其他市場，讓更多客戶能夠受惠於優質的癌症醫療服務。」
Icon東南亞國家聯盟首席執行官黃惠燕表示：「Icon很高興與保誠合作，讓更多人能夠獲取優質的癌症照護、診斷及治療服務。我們希望藉著這項合作關係，在癌症醫療領域帶來深遠影響，為患者帶來更理想的效果。這項合作會讓患者安心治療和康復，幫助減輕患者及其家人的負擔，舒緩癌症診斷帶來的一些壓力，讓他們能夠專注治療和身心健康。」
有關條款和條件，請按此處：PRUPanel Connect 條款和條件 |保誠新加坡
附註：
* 與門診化學治療及╱或放射治療無關的Icon癌症中心診斷、藥物及其他服務，患者需自負費用。
1世界衛生組織
2新加坡國家疾病登記處（NRDO）
32020年世界衛生組織各國癌症概況及2022年世界衛生組織印尼資料頁
關於 Prudential plc
Prudential plc（保誠）在亞洲及非洲24個市場提供人壽﹑健康保險以及資產管理服務。保誠的使命旨在透過向當代及新生代提供簡單易用的理財和健康保障方案，成為其最值得信賴的夥伴和守護者。保誠於香港聯合交易所(2378)及倫敦證券交易所(PRU)擁有雙重第一上市地位。保誠亦於新加坡證券交易所(K6S)作第二上市及以美國預託證券形式於紐約證券交易所(PUK)上市。保誠為恒生綜合指數成份股，並獲納入滬港通和深港通機制進行買賣。
保誠與保德信金融集團（一家主要營業地點位於美國的公司）及The Prudential Assurance Company Limited（M&G plc的附屬公司，一家於英國註冊成立的公司）均無任何聯屬關係。
https://www.prudentialplc.com/zh-hant
關於 Icon
Icon Group
Icon集團是澳洲最大的癌症醫療服務專業機構，現已拓展其業務至新加坡、馬來西亞、中國、紐西蘭和英國。
Icon建立在一個強大但簡單的使命之上——為盡可能多的人提供最好的護理，盡可能靠近家。該集團彙集了癌症優質護理的各個方面，包括醫學腫瘤學、血液學、放射腫瘤學、研究、治療學、藥學和化療藥物配置，為癌症患者提供真正集成的端到端無縫服務。Icon擁有3500多名團隊成員、350多名醫生組成的網路、45多個癌症中心、6個化療藥物配置設施和70多家藥店的運營支持，提供世界領先的護理，並幫助解決全球癌症負擔。
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Icon Cancer Centre – Singapore
Icon癌症中心是新加坡領先的私人癌症護理提供者，採用全面的癌症護理方法。Icon 癌症中心隸屬於 Icon 集團。Icon集團是一家全球癌症護理提供者，在全球擁有45多個中心。Icon癌症中心在新加坡有六個專科診所和一個專門的健康檢查診所。Icon擁有一支由腫瘤內科專科醫生、放射腫瘤醫生、血液醫生、兒科及兒童血液腫瘤科醫生、姑息治療專家、全科醫生和訪問腫瘤外科醫生組成的傑出且經驗豐富的團隊，提供從篩查和診斷到治療等端到端的癌症護理。
更多資訊，請查閱iconcancercentre.sg
編輯附註
Icon癌症中心首選診所：
1. Icon癌症中心 - 安維尼亞山
2. Icon核子醫學與PET-CT中心 - 安維尼亞山醫院
3. Icon放射腫瘤科 - 安維尼亞山醫院
4. Icon外科腫瘤中心 - 安維尼亞山醫院
5. Icon癌症中心 - 花拉公園診所
6. Icon癌症中心 - 鷹閣醫療中心
7. Icon癌症中心 - 伊麗莎白醫院
8. Icon癌症中心 - 諾維娜
9. Icon癌症中心 - 烏節路
10. Icon癌症中心 - 伊麗莎白醫院