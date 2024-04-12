保誠財險有限公司公佈全新「香港毛孩保障調查」，結果顯示86%有飼養貓或狗的受訪保誠客戶尚未為寵物購買保險，調查更顯示毛孩父母低估了寵物所需的醫療費用。根據市場資料，寵物單次治療的費用可能已高達過萬元。保誠推出升級版「寵愛寶」寵物保障，提供多項突破性保障項目。由即日至 5月31日推廣期內，成功透過PRUeShop投保保誠精選「寵愛寶」寵物保障，可享首年保費75折優惠及香港寵物會一年免費會籍，兼無限次專享免費夜間寵物救護車服務，首300客戶亦有機會獲贈個人化寵物相片迷你八達通匙扣乙個。
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日報
保誠調查 逾七成毛孩父母低估寵物治療所需開支
保誠財險有限公司公佈全新「香港毛孩保障調查」，結果顯示86%有飼養貓或狗的受訪保誠客戶尚未為寵物購買保險，調查更顯示毛孩父母低估了寵物所需的醫療費用。根據市場資料，寵物單次治療的費用可能已高達過萬元。保誠推出升級版「寵愛寶」寵物保障，提供多項突破性保障項目。由即日至 5月31日推廣期內，成功透過PRUeShop投保保誠精選「寵愛寶」寵物保障，可享首年保費75折優惠及香港寵物會一年免費會籍，兼無限次專享免費夜間寵物救護車服務，首300客戶亦有機會獲贈個人化寵物相片迷你八達通匙扣乙個。