信和集團藝術月呈獻「Chromaflux 流動光影」 再度聯同街頭藝術推手HKwalls帶來維港巨型數碼創作

為響應香港藝術三月，信和集團二度伙拍本地非牟利藝術團體HKwalls參與其主辦的香港街頭藝術節，在位於尖沙咀中心及帝國中心的信和光影藝術幕牆上演「Chromaflux流動光影」 新媒體藝術展 ，邀請了五組海外及本地藝術家創作融合顏色、動態視覺效果及創新數碼藝術的作品，於2024年3月24日至5月5日期間在維港其中一個最大型的4000平方米多媒體幕牆展出。「Chromaflux流動光影」同時是維港兩岸大型戶外藝術計劃「藝術＠維港2024」的展覽之一，與正在中環展出的Team Lab 大型戶外裝置，互相輝映。此外，信和旗下多個商場及商廈亦有參與這場三月盛事，透過連串展覽及活動，包括中港城車尾箱環保藝墟、利東街壁畫創作及Landmark South內藝術發展局藝術空間及藝廊上演的展覽，為香港藝文界注入活力。

今年參與的新媒體藝術家及單位由一組增加至五組，分別有來自德國的Bond Truluv、法國的Frederic Bussiere、捷克的Pavel Mrkus、香港的Kristopher Ho x Andy Lau及Lousy。Bond Truluv的作品透過光學幻象引領觀眾進入現實與想像交融的夢境狀態，運用反射元素使城市景觀與他的美學視野無縫融合。Frederic Bussiere在螢幕呈現令人著迷的生命煙火，受生命起源理論啟發，作品探討如何從無生命的物質中產生生命。Pavel Mrkus的影片表達由光影及幾何形狀元素之間創造出來的動態，螢幕在這裡並不充當顯示影像內容的平面螢幕，而是充當進入虛擬空間的窗口，利用虛幻的透視概念，呈現空間的深度，並在無限人造宇宙中伸延倍增。Kristopher Ho運用高度細緻的數碼繪畫，配合Andy Lau在動態圖形設計方面的專業知識，探索自然與人類如何和諧共存。Lousy的作品則是給每個人的情信，傳達愛與和平的訊息，同時亦是讓觀眾暫時忘卻香港街道喧囂的虛擬療法。五幅巨型數碼創作將在2024年3月24日至5月5日期間的晚上6時至11時於尖沙咀中心及帝國中心的4000平方米多信和光影藝術幕牆上演。