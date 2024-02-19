個人化治療提高依從性 與難控哮喘說再見

在電影《逃學威龍2》中「周星星」拿出哮喘藥吸入器隨意往面前一噴的畫面，令人發笑之餘原來也道出了哮喘患者錯誤使用吸入器、藥物依從性低等現實情況，且是哮喘病難以控制的主因。幸好哮喘個人化治療愈趨普遍，有助病人控制病情，跟難控哮喘說再見。 一般人都會認為「難以控制」的哮喘（難控哮喘）一定是病情嚴重的。但真實的答案是無論在輕微、中度以至嚴重的哮喘病例中，幾乎半數均屬於難控哮喘。只要嘗試了各種治療方案仍無法有效控制病情，便可定義為「難控哮喘」。

哮喘難斷症易 誤診 難控哮喘情況如此普遍，呼吸系統科專科盧浩然醫生解釋，主要因為患者大多自以為病情受控，往往令醫生誤判病症。「記得我還在政府醫院工作時，替一位年長哮喘病人覆診，他堅稱一直有照指示服藥也沒覺氣促，本來這樣就可以讓他取藥回家等下次覆診，但我再問他近來有沒有去飲茶，他卻表示因為上茶樓的樓梯會氣喘，所以沒去了，這時我才知道他的病還沒得到控制。」盧浩然醫生說。 盧浩然醫生指看診哮喘必須格外細心，再配合客觀方法可更準確斷症，例如利用問卷調查和最高流速計，前者可發現患者生活中的蛛絲馬跡；後者可測量空氣從肺部排出的情況，客觀地監測患者的病情。一般來說，在接受治療後仍經常出現乾咳、喘鳴和氣促等，便屬於難控哮喘。此外，美國一項研究指出，約三分之一哮喘患者被誤診，其實是患了其他疾病。由於慢阻肺病、支氣管擴張等亦會出現類似哮喘病徵，容易被誤診，若採用一般哮喘治療方法，則較難有效地控制哮喘症狀。

哮喘藥吸入器

錯誤使用吸入器 影響治療效果 盧浩然醫生稱首先要確定患者真的患上哮喘，以及有沒有其他相關病症；若屬過敏性哮喘，最好能找出致敏原。醫生決定了與病情配對的藥物後，亦要確認患者依從性及使用吸入器的技巧達標，才能有效控制哮喘。「現實中我曾見過有病人像噴口腔清新噴霧般使用吸入器，就是這樣用了十幾年藥，病情又怎會受控？」 哮喘三合一藥物提升 依從性 基於哮喘有不同的特質，近年個人化治療愈趨普遍。「個人化治療即根據病症本身、病人使用吸入器的技巧與協調能力、其生活習慣與個人想法等，制定一套最適合這位病人的治療方案。首要原則是簡化藥物和工具，近年哮喘藥大大改進，推出二合一及三合一藥物，尤其記性差的長者或忙碌的上班族，可使用次數較少的二合一或三合一治療；另須現場教導病人如何使用吸入器，一種用不來就試第二種。針對一些過敏型哮喘，也可嘗試在傳統治療中加入較新的生物製劑，兩星期至兩個月注射一次，加強治療效果。」

盧浩然醫生有位年長病人病情較輕，初時便建議他採用彈性治療（即有病徵出現時才用藥）。但他回家後完全不覺得自己有氣促，整個月都用不了兩次藥。在下次覆診時，盧醫生聽到他肺部仍然有喘鳴聲，代表哮喘仍未能控制；但他堅稱自己沒事。最後要改變策略，為他轉用每日必需使用一次的藥物以穩定病情；另有一位病人，轉看盧醫生前每日使用四款藥物，次數、劑量及吸用方法各有不同，令他十分混亂，病情亦沒有改善。於是，盧醫生為他簡化療程，轉用三合一藥物，提升他的依從性，病情才慢慢好轉。