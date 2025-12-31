假日去旅行但唔想等？ 「 香港快運 優先服務+」 和 「提前選擇前排座位」兩個小升級幫你慳時間

每次外出旅遊，臨上機前發現登機櫃檯人龍超長，又或因航班延誤打亂整個行程？與其擔心排隊和延誤，不如提前規劃，用香港快運的兩項貼心服務–「香港快運 優先服務+」和「提前選擇前排座位」，從出門開始到抵達都安排得妥當，讓你的假期更輕鬆愉快。 法寶一：升級版香港快運優先服務任你選 好消息！香港快運為了讓乘客可以因應不同旅遊需要，自由選擇最適合自己的優先體驗，從前的「U–First 」服務已經更新，升級為兩種更靈活方便的「香港快運 優先服務」及「香港快運 優先服務+」。

無論是「香港快運 優先服務」還是包含額外保障的「香港快運 優先服務+」，都能讓你在專屬櫃檯優先辦理登機手續，並享有優先登機服務。從踏進機場到步入機艙，全程繞開排隊長龍，將等待時間降至最低。 冬季天氣多變，航班或受影響。選擇「香港快運 優先服務+」的獨家優勢在於免費航班延誤保障，若航班出發延誤達90分鐘或以上，你可獲得實質補償，可選擇機場貴賓室通行證或港幣80元現金保障（適用於香港出發），讓意外的等待時間也變得有價值。

小貼士：早訂早着數！下次訂香港快運機票時，最精明的做法就是在初次預訂時加購「香港快運 優先服務+」，用最優惠價錢，從出發那刻開始，就享受一個順暢又安心嘅旅程！ 法寶二：提前選擇前排座位 處處領先快人一步 若想將「高效」貫穿整個旅程，從空中延伸到地面，提前鎖定前排座位是另一個不容錯過的聰明選擇。 選擇前排座位，意味著飛機著陸後，你可以最早一批下機。這寶貴的幾分鐘，讓你能快速通過入境檢查，節省大量排隊時間。無論是為了趕乘接駁交通、預約的活動，還是想搶先在免稅店購物或餐廳用膳，這「快人一步」的優勢都能讓你從容不迫，牢牢掌握行程主動權。

讓假期回歸輕鬆本質 這個假期，與其在擁擠和等待中消耗寶貴的旅行興致，不如主動規劃，輕鬆掌控全程節奏。立即預訂香港快運機票，並加購「優先服務+」和「前排座位」，體驗真正高效、順暢、安心的稱心之旅，讓你的每一次出發都快人一步！ 優先服務詳情及價錢一覽**