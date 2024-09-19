健康快車走向國際 中吉防盲合作中心正式成立

「健康快車國際光明行」於9月較早前再次到訪吉爾吉斯斯坦奧什州，展開了一項為期十天的慈善醫療服務。此次行動由新疆自治區人民醫院的眼科主任丁琳帶領，醫療團隊成功為237名貧困的白內障患者帶來重見光明的希望。這不僅是一次醫療救助，更是國際醫療合作的重要里程碑，「中吉防盲合作中心」正式成立，將進一步促進中吉兩國在防盲領域的合作。
吉爾吉斯斯坦奧什州的醫療需求
奧什州位於吉爾吉斯共和國的南部，與哈薩克和烏茲別克接壤，東邊則緊鄰中國。這個擁有3000年悠久歷史的絲綢之路古城，雖然文化底蘊深厚，但許多地區的貧困問題依然嚴重，醫療資源相對匱乏。當地眼疾患者的需求迫切，透過「健康快車」的支援，居民將能接受更優質的醫療服務，重燃生活的希望。
早在2023年9月，「健康快車」首次踏足吉爾吉斯斯坦，在首都比什凱克和奧什市展開為期兩周的醫療行動，成功為668名白內障患者恢復視力，並向奧什州際聯合臨床醫院捐贈眼科檢查設備，成立了「健康快車眼科檢查室」。
中吉防盲合作中心的成立
在今次9月的出訪奧什州中，健康快車香港基金主席譚耀宗和「健康快車」創會主席方黃吉雯深入前線考察，感謝醫護人員的辛勤付出，並分享受助患者重獲視力的喜悅。兩位主席與中國駐吉爾吉斯共和國特命全權大使杜德文女士、吉爾吉斯斯坦衞生部部長貝什納利耶夫、奧什州州長江塔耶夫、奧什州際聯合臨床醫院院長朱馬利耶夫等，共同為「健康快車 中吉防盲合作中心」揭牌，象徵著兩國在防盲領域的進一步合作。
「中吉防盲合作中心」的成立，將與在烏茲別克斯坦成立的首個「健康快車」海外防盲中心攜手合作，推動國際醫療技術的交流與合作，提升當地醫療服務的水平，並持續幫助更多有需要的眼疾患者。
健康快車的國際行動
「健康快車國際光明行」的下一站將是烏茲別克斯坦。醫療隊計劃於10月2日至14日在「健康快車 中烏防盲合作中心」展開眼底病和青光眼的義診，並在烏茲別克斯坦共和國眼顯微外科中心布哈拉分支進行約200個免費白內障超聲乳化手術，實地培訓當地醫護人員，促進學術交流。
自2016年啟動國際光明行以來，「健康快車」已在斯里蘭卡、緬甸、巴基斯坦、烏茲別克斯坦、吉爾吉斯斯坦及塔吉克斯坦等多個「一帶一路」沿線國家，累計幫助近4,000名白內障患者重見光明。