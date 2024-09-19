健康快車走向國際 中吉防盲合作中心正式成立

「健康快車國際光明行」於9月較早前再次到訪吉爾吉斯斯坦奧什州，展開了一項為期十天的慈善醫療服務。此次行動由新疆自治區人民醫院的眼科主任丁琳帶領，醫療團隊成功為237名貧困的白內障患者帶來重見光明的希望。這不僅是一次醫療救助，更是國際醫療合作的重要里程碑，「中吉防盲合作中心」正式成立，將進一步促進中吉兩國在防盲領域的合作。

吉爾吉斯斯坦奧什州的醫療需求

奧什州位於吉爾吉斯共和國的南部，與哈薩克和烏茲別克接壤，東邊則緊鄰中國。這個擁有3000年悠久歷史的絲綢之路古城，雖然文化底蘊深厚，但許多地區的貧困問題依然嚴重，醫療資源相對匱乏。當地眼疾患者的需求迫切，透過「健康快車」的支援，居民將能接受更優質的醫療服務，重燃生活的希望。

早在2023年9月，「健康快車」首次踏足吉爾吉斯斯坦，在首都比什凱克和奧什市展開為期兩周的醫療行動，成功為668名白內障患者恢復視力，並向奧什州際聯合臨床醫院捐贈眼科檢查設備，成立了「健康快車眼科檢查室」。