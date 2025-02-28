傳統轉工旺季勿忘整合強積金戶口 方便管理更可享達18,888港元紅利回贈

農曆新年後一般是傳統轉工旺季，打工仔轉工或離職時，或會累積更多個人賬戶。全港最新個人賬戶數目就已攀升至近663萬個1，即人均擁有逾2個個人賬戶。成員擁有太多強積金戶口，管理時必然要花更多時間和精神，隨時窒礙理財決心。

友邦香港一直與「打工仔」同行，旗下強積金表現卓越，近95%成員更錄得正回報2！公司最近推出整合優惠，即日起至2025年3月31日，從第三方受託人轉入的新強積金資產，新強積金資產包括以往受僱累積的強積金資產、現職供款賬戶內僱員供款部分的資產（俗稱「強積金半自由行」)、以及可扣稅自願性供款賬戶的資產，可享一次性高達18,888港元紅利。