傳統轉工旺季勿忘整合強積金戶口 方便管理更可享達18,888港元紅利回贈

農曆新年後一般是傳統轉工旺季，打工仔轉工或離職時，或會累積更多個人賬戶。全港最新個人賬戶數目就已攀升至近663萬個1，即人均擁有逾2個個人賬戶。成員擁有太多強積金戶口，管理時必然要花更多時間和精神，隨時窒礙理財決心。
友邦香港一直與「打工仔」同行，旗下強積金表現卓越，近95%成員更錄得正回報2！公司最近推出整合優惠，即日起至2025年3月31日，從第三方受託人轉入的新強積金資產，新強積金資產包括以往受僱累積的強積金資產、現職供款賬戶內僱員供款部分的資產（俗稱「強積金半自由行」)、以及可扣稅自願性供款賬戶的資產，可享一次性高達18,888港元紅利。
詳情如下：
優惠受條款及細則約束
1 資料來源：積金局 強積金計劃統計摘要 季刊 2024年9月
2 自AIA旗下強積金計劃現有成員(「成員」)參與計劃起計至2024年9月30日，以成員之強積金賬戶結餘及已提取金額的總和除以供款額及轉入資產的總和計算，錄得正回報。投資涉及風險，過往業績並不代表將來表現。以上資訊只作參考用途，並非及不應被視為理財或投資建議、推銷、游說認購任何投資產品(包括強積金計劃)的要約。在作出任何投資決定前，你必須審慎衡量個人可承受風險程度及財政狀況，並參閱相關強積金計劃說明書以瞭解詳情(包括風險因素及收費)。如你對以上內容有任何疑問，請向專業人士尋求獨立意見。數據來源：AIA內部數字。