傷殘人士體育協會巡迴展覽揭幕　回顧半世紀發展

香港傷殘人士體育協會(協會)今年迎來金禧之慶，於11月至明年2月期間在奧海城、荃新天地及屯門市廣場舉行「香港傷殘人士體育協會50週年巡迴展覽」。首場展覽於11月5日奧海城開幕，展出協會成立至今的重要里程，展示半世紀以來經歷的機遇、挑戰及成就。

協會主席梁禮賢醫生於開幕致辭時表示：「協會由50年前為肢體殘疾人士籌辦體育活動的復康機構，演變成一個多項運動體育總會，由基層至精英級別培育運動員、教練及技術人員，提升殘疾運動員的競技水平，促進他們締造體育成就。」

香港首批殘奧運金牌得主曹萍、殘奧運射箭運動員危家銓及輪椅劍擊U23世錦賽銀牌得主周朗浩亦現身分享。危家銓亦分享：「作為兼職運動員，要平衡工作、訓練及休息非常困難，幸得協會及公司支持，讓我得以堅持。未來約有一年時間我將會全時間訓練及備戰杭州亞殘運，猶幸公司安排我停薪留職，讓我同事分擔部份工作，我可以專心備戰。我會用更好的成績報答公司、同事、教練以及協會的支持。」

首站巡迴展覽即日起至13日於奧海城舉行，第二、三場展覽將移師往荃新天地及屯門市廣場舉行，詳細如下：

展覽日期：即日至11月13日

地點：奧海城2期 (大角咀海庭道18號)

運動員分享：2022年11月5日

展覽日期：2023年1月14日至2月5日

地點：荃新天地 2 (荃灣楊屋道18號)

運動員分享：2023年1月14日

展覽日期：2023年2月11日至19日

地點：屯門市廣場 (屯門屯順街1號)

運動員分享：2023年2月11日

