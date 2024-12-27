元旦吃喝玩樂 全日盡在沙田馬場 「好運1月1」 袋走新年好運

還有幾天便是2025年，想新一年全年行好運，可以趁元旦假期到沙田馬場，參加年度盛事「好運1月1」，不單可以欣賞連場緊張刺激的賽事，更可以盡情品嚐環球特色美食，讓你盡情投入假日玩樂氣氛。入場人士將獲贈「好運手提袋」，讓你將好運袋回家！2025全年好運！由元旦開始！
馬會將於元旦日向市民送上祝福和好運，只需於當日下午3時30或之前到沙田馬場，即可免費獲得指定「好運手提袋」乙個，讓入場觀眾可以將好運通通袋回家。大家入場後可到公眾投注大堂「好賞食」樓下參與互動體驗，於限時內根據問題，捕捉正確的答案，既可挑戰自己的身手，亦考驗自己對賽馬和本地佳駟的認識，首500位完成挑戰的參與者，更有機會獲贈指定「好運1月1」鎖匙扣一個，送完即止。
參加有獎遊戲 贏限量幸運獎品
如你在當天下午5時正身處沙田馬場範圍，便可參加「沙田馬場日日賞」有獎問答遊戲，只需打開「馬會投資三合一」座用程式，於「馬上發現」進入活動頁否面，首500名按指示最快提交正確答案的參加者，將可獲指定「好運連連」RFID保護滑動卡片式銀包乙個！
欣賞緊張刺激賽事 品嘗環球特色美饌
首場賽事將於當日正午12時開始，而在當日下午３時起，入場觀眾可觀賞連場緊張刺激的焦點賽事，當日第六場及第八場將上演的兩場三級賽「洋紫荊短途錦標」及「華商會挑戰盃」，更是有多匹短途佳駒爭奪殊榮，馬迷們要預早罷佔好位置，一同見證榮譽花落誰家！
在欣賞賽馬的同時，參加元旦馬場派對，當然不能錯過大會精心準備，於公眾投注大堂2號場畔小亭發售，一系列港、韓、中、西式多地特色美饌，包括龍蝦濃湯、港式蒸臘味蘿蔔糕、韓式餃子年糕牛肉湯、燒牛肉雜錦撈起、焗芋蓉香栗西米布甸等；還有多款經典雞尾酒，包括伏特加梳打、Gin Tonic、Moscow Mule等供選擇，讓你度過開心又好運的新開始。
「好運1月1」詳情
日期：2025年1月1日
時間：開放入場 —上午10時30分
首場賽事 —下午12時30分
地點：沙田馬場
查詢電話：1817