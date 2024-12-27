元旦吃喝玩樂 全日盡在沙田馬場 「好運1月1」 袋走新年好運

還有幾天便是2025年，想新一年全年行好運，可以趁元旦假期到沙田馬場，參加年度盛事「好運1月1」，不單可以欣賞連場緊張刺激的賽事，更可以盡情品嚐環球特色美食，讓你盡情投入假日玩樂氣氛。入場人士將獲贈「好運手提袋」，讓你將好運袋回家！2025全年好運！由元旦開始！

馬會將於元旦日向市民送上祝福和好運，只需於當日下午3時30或之前到沙田馬場，即可免費獲得指定「好運手提袋」乙個，讓入場觀眾可以將好運通通袋回家。大家入場後可到公眾投注大堂「好賞食」樓下參與互動體驗，於限時內根據問題，捕捉正確的答案，既可挑戰自己的身手，亦考驗自己對賽馬和本地佳駟的認識，首500位完成挑戰的參與者，更有機會獲贈指定「好運1月1」鎖匙扣一個，送完即止。