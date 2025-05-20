免費乙肝健康篩查 開始接受報名

根據估算，香港約有41至54萬人感染乙型肝炎，而大部分於1988年前出生的市民並未接種乙肝疫苗。這種「沉默的疾病」往往在無聲無息中對健康造成嚴重威脅——單在2019年，就有1,530人死於肝癌，其中大多數個案與乙型肝炎有關。

為提升公眾對乙型肝炎的認識及提供免費篩查服務，民建聯聯同香港肝壽基金及銀騎士，於港島東區合辦四場乙型肝炎篩查暨健康講座，並在今天舉行啟動禮。今次活動旨在加強居民對乙肝的了解，並收集社區對基層醫療政策的意見，從而向相關部門反映，推動更切合地區需要的健康資訊與服務。