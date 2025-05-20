免費乙肝健康篩查 開始接受報名

根據估算，香港約有41至54萬人感染乙型肝炎，而大部分於1988年前出生的市民並未接種乙肝疫苗。這種「沉默的疾病」往往在無聲無息中對健康造成嚴重威脅——單在2019年，就有1,530人死於肝癌，其中大多數個案與乙型肝炎有關。
為提升公眾對乙型肝炎的認識及提供免費篩查服務，民建聯聯同香港肝壽基金及銀騎士，於港島東區合辦四場乙型肝炎篩查暨健康講座，並在今天舉行啟動禮。今次活動旨在加強居民對乙肝的了解，並收集社區對基層醫療政策的意見，從而向相關部門反映，推動更切合地區需要的健康資訊與服務。
香港大學臨床醫學學院內科學系臨床教授、李國賢基金教授席（腸胃學）司徒偉基教授指出：「其實每10位乙肝感染者中，有9位並不自知，因此找出患者至關重要。乙肝患者患上肝癌的風險大幅上升，而肝癌在東亞地區的死亡率高居第二，極具致命性。不過，若能及早發現，例如腫瘤僅2厘米，經手術切除後的五年存活率可大大提高。」
他補充，香港乙肝感染率為7.8%，而中國南方地區的感染率普遍高於北方。自1988年起，香港已推行乙肝疫苗接種計劃，能有效預防大部分感染。因此，他呼籲1988年前出生的市民應積極參與篩查活動。此外，建議40歲以上亞裔男性及50歲以上女性每半年接受一次肝臟超聲波檢查及抽血檢查；而已接受治療的患者切勿擅自停藥，以免病情反彈。
立法會議員兼民建聯衛生事務發言人梁熙議員表示：「是次活動將於港島東區四個地點舉行，方便街坊就近參與。我們亦期望政府能在基層醫療政策中加入乙肝篩查元素，真正做到『預防勝於治療』。若檢測簡單且無痛，市民的接受程度自然會提高，推廣起來也更為順利。」
活動詳情如下：
太北區
地點：民建聯總部（北角英皇道83號聯合出版大廈16樓）
日期：5月22日（星期四）
時間：上午10:00 至 下午4:00
康灣區
地點：愛秩序灣居民協會（筲箕灣愛東邨愛善樓地下G02）
日期：5月27日（星期二）
時間：上午10:00 至 下午4:00
柴灣區
地點：柴灣區街坊福利會（柴灣漁灣邨行政大樓2樓）
日期：5月29日（星期四）
時間：上午10:00 至 下午4:00
港島東區乙型肝炎篩查暨健康講座活動將會在未來兩星期舉辦多三場活動，名額有限，詳情請致電9665 0660 或 點擊網上報名：