香港進入冬季流感高峰期，民建聯灣仔支部，立法會議員梁熙辦事處及社企銀騎士將於1月21日(星期日)早上在摩頓台活動中心舉行免費噴鼻式季節性流感疫苗接種活動，醫生會為合資格的小童及青少年提供噴鼻式流感疫苗。疫苗適合2至49歲人士使用，尤其是對針劑有恐懼或過敏的人士。噴鼻式流感疫苗的副作用較少，通常只有輕微的鼻塞或流鼻水等。民建聯灣仔支部希望提高市民對流感預防的意識，並減少流感引致的住院及死亡風險。於1月21日當日介乎以2至17歲，於2023/24年度未曾接種季節性流感疫苗的香港居民，可報名參加，名額100名，先到先得。
報名：https://bit.ly/fluvaccine20240121
詳情：2591 0377
日報
免費接種噴鼻式流感疫苗計劃 現正接受報名
香港進入冬季流感高峰期，民建聯灣仔支部，立法會議員梁熙辦事處及社企銀騎士將於1月21日(星期日)早上在摩頓台活動中心舉行免費噴鼻式季節性流感疫苗接種活動，醫生會為合資格的小童及青少年提供噴鼻式流感疫苗。疫苗適合2至49歲人士使用，尤其是對針劑有恐懼或過敏的人士。噴鼻式流感疫苗的副作用較少，通常只有輕微的鼻塞或流鼻水等。民建聯灣仔支部希望提高市民對流感預防的意識，並減少流感引致的住院及死亡風險。於1月21日當日介乎以2至17歲，於2023/24年度未曾接種季節性流感疫苗的香港居民，可報名參加，名額100名，先到先得。