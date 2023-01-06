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市場資訊
2023-01-06 07:30:00
日報

兔氣揚眉　TGC指定日本製煮食爐勁減$500

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新年伊始，是時候以全新爐具「兔」氣揚眉迎接更豐盛美滿的一年。煤氣公司推出新春激減優惠，以喜迎兔年價$6,430即可購入日本製TGC極炎火嵌入式平面爐MEGA2，在新一年多用明火炮製開運菜式，確保兔年紅紅火火，人氣滿分。即日起至2023315日，購買TGC極炎火嵌入式平面爐MEGA2可減$500；選購TGC密封爐頭嵌入式平面爐ST62TG更可減$600；購買SIMPA煤氣雙頭爐RVH2S/ SRTH2/ RVH2SK則可減$200
查詢：2232 1000
網址：https://www.towngasappliance.com

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