全年最抵！【草姬亮目丸】7月7日出位價

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*Herbal Medicine: Biomolecular and Clinical Aspects. 2nd edition. Boca Raton (FL): CRC Press; 2011. Chapter 4

⁺The total anthocyanins per bottle of VISION PRO EX is not less than 2000mg, and the sources are from Bilberry Extract, Wolfberry Extract and Black Bean Hull Extract.