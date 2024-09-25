全新古魏博物館逾千件藏品　弘揚中西文化

港島南區首間私人博物館「古魏博物館」於9月24日起開放予公眾參觀，博物館展出多達1,035件、涵蓋新石器時代至晚清時期的各種中西文物，包括陶瓷器、銀器、地毯、書畫、織品及珠寶等，讓公眾鑑賞特色的圖案、造型及色澤演變，並希望透過藏品，弘揚中西文化。
常設展廳分10個展區
古魏博物館由Sapientia基金會主席古楚璧及其妻魏昭鳳共同創立，博物館的常設展廳分為10個展區，主題包括「陶瓷『壺』的故事」，講述由新石器時代至今飲具器皿的演變；以「中國明清出口貿易商品」為主題的展區，以瓷器及銀器為主，輔以琺琅器、漆器和摺扇，展示當時出口貿易的精品；主題為「中國清代瓷壺的釉色」的展區，展出盛行於清朝的11種釉色，以瓷壺呈現不同時期釉色的轉變和發展。
常設展廳另一焦點為馬克杯展覽，馬克杯受到歐洲上流社會推崇，用於私人飲宴及炫耀展示，其後擴展至特定場所使用。展出的222件馬克杯，以盛清三代（康熙、雍正、乾隆）為主，分為多個類別，包括徽章瓷、青花山水紋瓷、廣彩滿大人家庭生活的瓷器、以及含中西元素的故事等，更可以透過觸控介面，深入了解馬克杯的概況及背景。
開幕特展：「龍鳳獻吉祥」
適逢今年是龍年，加上古魏博物館開館，博物館特意挑選與龍相關的典藏，分為「龍－吉祥神獸」、「鳳－百鳥之王」及「龍鳳呈祥」等單元，介紹「龍」與「鳳」在中國文化中的特殊地位，以及「龍鳳呈祥」的意涵。來年是蛇年，屆時亦會展出與蛇相關的藏品。
博物館集展覽、文化、教育和休閒為一體，設有餐飲休閒空間「雙茗薈」，陳列多項藏品，並按不同的種類、顏色和形狀排列。配合展覽，博物館將舉辦相關講座、工作坊和興趣班，當中9月設有中國茶壺的戲劇探索工作坊，歡迎5至12歲小童參加。
博物館位於黃竹坑道21號環匯廣場33樓全層，標準門票50元，適用於小童、長者及傷殘人士的特惠門票25元，星期二至星期日及公眾假期均開放。