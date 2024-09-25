全新古魏博物館逾千件藏品　弘揚中西文化

港島南區首間私人博物館「古魏博物館」於9月24日起開放予公眾參觀，博物館展出多達1,035件、涵蓋新石器時代至晚清時期的各種中西文物，包括陶瓷器、銀器、地毯、書畫、織品及珠寶等，讓公眾鑑賞特色的圖案、造型及色澤演變，並希望透過藏品，弘揚中西文化。

常設展廳分 10 個展區

古魏博物館由Sapientia基金會主席古楚璧及其妻魏昭鳳共同創立，博物館的常設展廳分為10個展區，主題包括「陶瓷『壺』的故事」，講述由新石器時代至今飲具器皿的演變；以「中國明清出口貿易商品」為主題的展區，以瓷器及銀器為主，輔以琺琅器、漆器和摺扇，展示當時出口貿易的精品；主題為「中國清代瓷壺的釉色」的展區，展出盛行於清朝的11種釉色，以瓷壺呈現不同時期釉色的轉變和發展。