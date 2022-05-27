全新安全緩衝狗帶 保主子安全舒適

Gurmi Pet推出安全緩衝狗帶系列，貼心設計為寵主帶來前所未有最安心的放狗體驗，自推出後一直大受歡迎，口碑極佳，實用而精美，絕對係一條試過愛不惜手的狗帶! 狗帶是每位寵主每日必備的用品，挑選一條合適的狗帶能令寵主安心，減輕焦慮。當然主子的安全及舒適度亦是最關心的部份，可以透過緩衝減輕傷害，同時亦令寵主在重要時刻更易控制你的小狗。於6月前購買，可享75折優惠，每條238元 (原價: 320元)，Gurmi Pet官網及HKTV Mall網店有售。

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