瑞典品牌SUDIO推出全新SUDIO T3無線耳機，憑借其卓越的舒適性、最新技術及時尚設計，為用戶提供前所未有的聆聽體驗。SUDIO T3無線耳機舒適地貼合耳朵，配備便攜的迷你充電盒，用戶可輕鬆攜帶。充電盒延長了25小時長播放時間，搭載最新的藍牙5.4技術，確保更穩定的連接。SUDIO T3提供了經典黑、櫻花粉、粉藍色及亮白色四種時尚顏色，並展現了高清晰的高音與柔和的低音，帶來非常全面的聽覺體驗。售價HK$349，已於LOG-ON、豐澤、CSL、Apita、友和、Street Value授權商戶有售。
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日報
全新SUDIO T3無線藍牙耳機 你的可靠音樂伴侶
瑞典品牌SUDIO推出全新SUDIO T3無線耳機，憑借其卓越的舒適性、最新技術及時尚設計，為用戶提供前所未有的聆聽體驗。SUDIO T3無線耳機舒適地貼合耳朵，配備便攜的迷你充電盒，用戶可輕鬆攜帶。充電盒延長了25小時長播放時間，搭載最新的藍牙5.4技術，確保更穩定的連接。SUDIO T3提供了經典黑、櫻花粉、粉藍色及亮白色四種時尚顏色，並展現了高清晰的高音與柔和的低音，帶來非常全面的聽覺體驗。售價HK$349，已於LOG-ON、豐澤、CSL、Apita、友和、Street Value授權商戶有售。