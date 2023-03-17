由全港創意公關大賽籌委會主辦，香港創意公關協會和香港城市大學市場營銷學系協辦的「全港創意公關大賽」於2023年3月正式展開，旨在透過企業支持、業界、學界教授等專業人士的指導和訓練，為學生提供「實戰」機會，激發他們的無限潛能和創造力。今屆賽事以「明日公關 - PR3.0」為主題，探討未來世界大趨勢，包括環境、社會和企業管治(ESG)、大數據傳訊和元宇宙等概念，以配合當今公關在企業和社會中日漸重要的角色。大賽現接受16-30歲的參賽者以個人或團體方式報名。
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日報
全港創意公關大賽2023 正式啟動
由全港創意公關大賽籌委會主辦，香港創意公關協會和香港城市大學市場營銷學系協辦的「全港創意公關大賽」於2023年3月正式展開，旨在透過企業支持、業界、學界教授等專業人士的指導和訓練，為學生提供「實戰」機會，激發他們的無限潛能和創造力。今屆賽事以「明日公關 - PR3.0」為主題，探討未來世界大趨勢，包括環境、社會和企業管治(ESG)、大數據傳訊和元宇宙等概念，以配合當今公關在企業和社會中日漸重要的角色。大賽現接受16-30歲的參賽者以個人或團體方式報名。