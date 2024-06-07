全港創意公關大賽2024啟動政商學界攜手合作 培育新一代公關精英為香港注入創意活力

由全港創意公關大賽籌委會及香港創意公關協會（非牟利）主辦，香港生產力促進局、大灣區扶輪社、曼克頓扶輪社、香港城市大學市場及營銷學系、香港理工大學專業及持續教育學院語文及傳意學部、香港資優教育學苑協辦的「全港創意公關大賽2024」正式啟動，本屆大賽以「公關智庫」為主題， 日前假香港城市大學舉行啟動禮及工作坊，獲多位政商學界重量級嘉賓出席，場面盛大。 商務及經濟發展局副局長陳百里博士： 公關人才對香港經濟發展至關重要 商務及經濟發展局副局長陳百里博士在致辭中表示：「公關從業員需要具備優秀的溝通和創意能力，同時具備敏銳的市場洞悉和分析能力也十分重要。出色的公關策略能帶來『1+1大於2』的效果，有助企業提升品牌價值。」他欣喜地見證了比賽過去多年來的蓬勃發展，並對本屆參賽選手寄予厚望，期望他們能構思出更具創新性的策略，為香港消費市場注入新的活力。同時，他也希望比賽能夠繼續為香港培育更多優秀的公關精英，為各行各業的發展貢獻力量。

香港旅遊發展局主席彭耀佳博士： 公關推動品牌吸引力比賽提供寶貴實戰機會 香港旅遊發展局主席彭耀佳博士透過錄製視頻短片為參賽者加油打氣。他指出，社交媒體與新科技的迅速發展為公共關係領域帶來了重要的變革和新的機遇，公關界需要與時俱進，運用創新思維來應對挑戰。同時，他也強調，公關工作在提升品牌吸引力、塑造良好形象方面扮演著至關重要的角色。「全港創意公關大賽」為年輕人提供了寶貴的實戰機會，有助於他們了解行業的最新趨勢，提升專業技能，為將來投身公關行業打下堅實的基礎，同時也推動著整個行業的進步。

環境局首席助理秘書長梁啟明博士： 放眼世界推廣香港 可持續發展是當今社會的重要課題，也是公關行業不可忽視的重要使命。環境及生態局首席助理秘書長（空氣質素政策科）梁啟明博士每年都親臨現場支持「全港創意公關大賽」，他以另一視角鼓勵參賽學生，希望他們關注環境保護的同時，也能放眼世界，積極向國際社會推廣香港，將其打造成一個更加優質、更加美麗的國際都市。 大賽召集人及籌委會主席李彥儀： 公關需十八般武藝比賽助發掘創意人才 全港創意公關大賽召集人及籌委會主席李彥儀女士在致辭中分享了舉辦比賽的初衷。她強調：「創意公關工作絕不僅僅是危機處理和媒體關係管理，它更需要的是十八般武藝，講求的是不斷創新，運用智慧和策略去解決問題，創造價值。」她希望透過比賽，能夠提升公關專業在社會上的認可度，讓更多人了解到公關的價值和魅力。同時，她也希望藉此機會培育更多具有創新精神的優秀公關人才，讓他們在比賽中互相學習，共同成長，探索和開啟更加豐富精彩的人生。

知名企業鼎力支持提供真實案例讓參賽者獻計實戰 本屆大賽獲得了多家知名企業的鼎力支持，其中包括多年來一直支持比賽的李錦記、譚仔國際、保心安，以及今年首次參與的喜寶奶粉和Bellagio Hong Kong 等。這些企業為參賽學生提供了真實的商業案例，讓他們有機會在實踐中學習，策劃創意公關項目，並透過實踐掌握更全面的公關技巧和經驗。此外，大賽也獲得了嘉里建設、香港沙田獅子會、香港沙田少年獅子會、日本命力健康食品提供的獎學金及禮品贊助，以鼓勵和支持一眾參賽學生。

今年大賽分別有不同賽事讓學生參與，參賽學生可以個人或團隊形式，為贊助企業策劃創意公關項目、內容創作或打造自己成為KOL新秀。

企業代表： 推廣品牌理念吸引消費者說好香港故事 李錦記已連續七年支持「全港創意公關大賽」，其企業事務副總監Alice Zhong 表示：「我們每年都為參賽者帶來的創意感到驚喜，他們新穎的想法也給予了我們很大啟發。」她進一步透露，今年李錦記希望參賽者不僅僅是為新產品推廣出謀劃策，更希望他們能透過創意的傳播策略，讓大眾了解到李錦記不僅僅是生產優質調味品，更肩負著傳承和發揚中華優秀飲食文化的使命。同時，Alice Zhong 也強調了李錦記對環境保護的重視，表示公司將積極推動綠色生產，善用再生能源，致力於與社會各界攜手共建美好未來。

喜寶奶粉市埸推廣總監Venus Tai表示，他們很高興首次參與這個比賽，並希望藉此機會讓更多人了解喜寶的有機理念。喜寶一直以來都心懷下一代，致力於為嬰幼兒提供天然純淨的有機產品及食品，遠離毒素、致敏原和人造添加劑，排除接近400種常見毒素，讓寶寶在無激素、無農若有藥、無基因改造的環境下茁壯成長，為腦發展架構純淨無污染的未來，同時也積極踐行環保理念，減少塑膠廢料的使用，為地球的可持續發展貢獻一份力量。希望透過參與比賽，可以讓更多人認同喜寶的有機理念，有機從懷孕開始，延續到成長的每一個階段，以大自然力量守護孩子們的健康。

譚仔國際企業傳訊總監陳慧明表示，集團近年除了關注環保等可持續發展議題外，作為植根本地的品牌，一直希望能吸引更多外國和內地旅客到店品嚐，與更多人分享香港引以為傲的「譚仔味」。她指出，公司向來非常重視公關策略，鼓勵同學們可以透過不同的傳播渠道，包括線上線下企劃，思考如何利用創意公關手法吸引外國和內地旅客，例如善用時下火熱的社交平台（例如小紅書、抖音、Instagram等）進行有效宣傳，把「譚仔味」帶到全世界。 Bellagio Hong Kong 董事高燕芬認為，參加公關大賽有助於激發更多新思維，為推廣公司理念注入新活力。她指出，好的傳播策略對塑造和提升品牌形象有著舉足輕重的影響力。Bellagio Hong Kong 一直致力於向大眾傳遞家居環保的重要性，呼籲消費者關注家具安全， 要以VOCs 作標準。選擇環保健康的家具產品，並希望藉由比賽讓更多人了解和認同他們的理念。