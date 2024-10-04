全港創意公關大賽2024圓滿舉行 政商學界鼎力支持新一代「公關智庫」誕生 評判團及企業盛讚參賽者潛力

公關的實戰能力才是決定成功的關鍵。由全港創意公關大賽籌委會主辦，香港創意公關協會（非牟利）及香港城市大學市場營銷學系、香港生產力促進局、大灣區扶輪社、曼克頓扶輪社、香港資優教育學苑、香港理工大學專業及持續進修學院語文及傳意學部協辦的「全港創意公關大賽2024」決賽暨頒獎典禮日前假香港生產力促進局圓滿舉行。大賽獲得多家知名企業的鼎力支持，包括多年來支持賽事的李錦記、保心安，以及首次加入的譚仔國際、喜寶奶粉(Hipp)、Bellagio HK 等，讓參賽者有機會接觸到真實的商業公關案例，從實踐中學習。多位來自政商學界翹楚雲集頒獎禮，共同見證新一代「公關智庫」的誕生，而35位優秀學子獲入選「明日公關」新秀。他們將有機會參與全新的「明日公關領袖培訓計劃」，開啟成為未來業界精英的旅程。
頒獎典禮邀得眾多重量級嘉賓出席，包括：前理大校長、桂冠論壇主席、研究資助局主席唐偉章教授SBS, JP；香港生產力促進局新世代企業及未來技能部總經理馮嘉寶女士；香港旅遊發展局企業事務總經理李樺女士；國際扶輪3450地區前總監、家庭與學校合作事宜委員會委員主席方奕展先生；東亞銀行（信託）有限公司董事兼行政總裁陳祖業先生；香港資優教育學苑院長黃金耀博士，以及全港創意公關大賽籌委會召集人兼籌委會主席、大灣區扶輪社社長、MEMO PLUS PR & CONSULTANTS 公關總監李彥儀女士等。
本屆大賽共吸引過百支隊伍參賽，經過專業評審團和企業代表的多輪評選，最終十五隊脫穎而出成功晉級決賽。本屆大賽評審團陣容鼎盛，由來自不同領域的專業人士組成，包括：前環境及生態局首席助理秘書長（空氣質素政策）梁啟明博士；雋思人才及商務顧問有限公司常務董事黃錦沛先生BBS, JP；華懋集團資產管理租務部總監梁力宏先生；嘉里建設有限公司可持續發展及傳訊高級總監林慧君女士；MentorsHub創辦人廖國泰先生；沙田獅子會候任會長姚至人先生；香港品牌總商會常務理事兼司庫吳雅婷女士；以及X Social Group 控股集團創辦人兼行政總裁林漢源先生等。他們以其豐富的經驗和獨到的見解，為參賽隊伍提供了寶貴的指導和建議。
負責保心安企劃的聖保祿學校（中學部）隊伍「Z°N3」勇奪「內容創作」金獎；「公關策劃」方面，由香港樹仁大學、香港都會大學學生組成的隊伍「無素不譚」，憑藉為譚仔國際策劃的方案贏得金獎。
李彥儀女士致辭時表示，比賽踏入第八年，一直致力於為公關行業發掘和培養優秀人才。她樂見比賽規模和影響力不斷擴大，參賽作品水平也逐年提高，充分體現了香港年輕一代的創新精神和專業素養。又指，隨著社會不斷發展，各界面臨著新的挑戰和機遇，未來公關領袖需要具備更全面的能力，包括卓越的溝通能力、創新思維、數據分析能力以及科技應用能力。「明日公關領袖培訓計劃」正正回應社會需要，為未來培育更多優秀的公關人才。
香港品牌總商會常務理事兼司庫吳雅婷女士作為評審之一，對學生的表現讚譽有加，尤其點名表揚沙田圍威喂團隊為Hipp喜寶製作的影片，其專業質素令人印象深刻，更指其水平接近商業作品。她建議來年參賽學生除了從自身角度出發，更要多從客戶和消費者角度思考，並加強市場研究及團隊合作，以期成為「明日公關」人才。
贊助商保心安和喜寶奶粉更派代表列席評審環節，為比賽增添意義。其中Linberg's Limited董事總經理Ms. Sophia Lau表示，大賽與其提倡有機生活、愛護地球的品牌理念相符，並對年輕一代在有機市場的認識表示讚賞。而基督教香港信義會元朗信義中學Euphoria團隊，憑藉其對有機奶粉和喜寶品牌理念的深入理解，以及出色的創意和專業的製作，贏得了「HiPP喜寶品牌大獎」。其作品在海洋公園喜寶專屬場地的拍攝，更突顯了團隊與品牌的緊密合作，成為致勝關鍵。
全港創意公關大賽籌委會現正積極籌備第九屆賽事，並著手策劃相關的國際交流團，讓更多有志於投身公關行業的年輕人獲得寶貴的學習和交流機會。大會誠邀院校、各界機構和人士積極參與，共同推動香港公關行業和專業人才的發展。同時，也歡迎學生自薦參與選拔，爭取成為交流團的一員，與來自世界各地的公關精英交流學習，開拓國際視野。詳情
有關全港創意公關大賽
「全港創意公關大賽」籌委會由學界及專業人士組成，包括博士、老師及公關專才等，過往數屆亦獲不同官商賢達、商會組織和機構支持協辦；活動更招募了來自不同大專院校的學生及教授組成籌委會，協助於校內作比賽推廣宣傳及策劃。過往參與籌委的成員來自：香港珠海學院、恒生大學、香港城市大學、香港城市大學專業進修學院、香港大學、香港大學專業進修學院、香港高等教育科技學院、香港都會大學、香港教育大學、香港浸會大學、香港樹仁大學、香港中文大學、香港中文大學專業進修學院、香港專業教育學院、青年學院及創意公關公司MEMO PLUS PR。
首屆「全港創意公關大賽」於二零一六展開，是本港學界唯一以「公關策劃」為主題、「官商校」共同協作的大型公開比賽，透過不同協作項目為學生提供認識和體驗公關工作的平台。每屆主題均會因應社會環境度身訂造；特別疫情過後，社會上出現新常態和新消費模式，公關需要解決的問題層出不窮，要在變幻莫測的世代成為重要的策略推手，就需要更主動出撃探索新事物，洞悉當中的不一樣。大會希望藉著比賽能發掘具潛力的參加者孕育成為「公關智庫」，同時提升公關在社會的獨特價值及專業地位，激發「公關智庫」的潛能，為社會共創價值，實現可持續發展。
歷屆比賽有幸獲超過50間大大小小不同企業贊助商大力支持，今屆比賽亦不例外，曾合作／正在合作企業包括
：Bellagio Hong Kong、喜寶奶粉、保心安藥廠有限公司、李錦記有限公司、譚仔國際有限公司、香港沙田獅子會、嘉里建設有限公司、日本命力健康食品、BEAUSKIN UNILOVE 寰愛基金、小牧味屋、FX Creations 等，為學生提供機會作案例實踐，提供機會予學生作案例和執行。
歷屆媒體報導內容，歡迎細閱以瞭解更多全港創意公關大賽的相關資訊。