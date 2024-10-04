熱門搜尋:
居屋2024 銀色債券 天璽．天 機票優惠 尚柏 銀色債券 行山路線 自助餐優惠 大熊貓 二手樓 好去處 網上熱話 定期存款 C觀點 日本旅遊 深圳好去處 食譜 健身 減肥
dadblk2 madblk2
返回
市場資訊
2024-10-04 08:30:00
日報

全港創意公關大賽2024圓滿舉行 政商學界鼎力支持新一代「公關智庫」誕生 評判團及企業盛讚參賽者潛力

分享：
全港創意公關大賽2024圓滿舉行政商學界鼎力支持新一代「公關智庫」誕生 評判團及企業盛讚參賽者潛力

全港創意公關大賽2024圓滿舉行政商學界鼎力支持新一代「公關智庫」誕生 評判團及企業盛讚參賽者潛力

adblk5

公關的實戰能力才是決定成功的關鍵。由全港創意公關大賽籌委會主辦，香港創意公關協會（非牟利）及香港城市大學市場營銷學系、香港生產力促進局、大灣區扶輪社、曼克頓扶輪社、香港資優教育學苑、香港理工大學專業及持續進修學院語文及傳意學部協辦的「全港創意公關大賽2024」決賽暨頒獎典禮日前假香港生產力促進局圓滿舉行。大賽獲得多家知名企業的鼎力支持，包括多年來支持賽事的李錦記、保心安，以及首次加入的譚仔國際、喜寶奶粉(Hipp)、Bellagio HK 等，讓參賽者有機會接觸到真實的商業公關案例，從實踐中學習。多位來自政商學界翹楚雲集頒獎禮，共同見證新一代「公關智庫」的誕生，而35位優秀學子獲入選「明日公關」新秀。他們將有機會參與全新的「明日公關領袖培訓計劃」，開啟成為未來業界精英的旅程。

「全港創意公關大賽2024」評審團：雋思人才及商務顧問有限公司常務董事黃錦沛先生BBS，JP （前排左一）、嘉里建設有限公司可持續發展及傳訊高級總監林慧君女士（前排左二）、華懋集團資產 管理租務部總監梁力宏先生（前排左三）、MentorsHub創辦人廖國泰先生（前排右三）、香港品牌總商 會常務理事兼司庫吳雅婷女士（前排右二）及基督教香港信義會元朗信義中學校長尹浩然校長（前 排右一）與贊助商保心安藥廠有限公司總經理郭子明先生（後排左四）、營業部副經理溫麗華女士（後 排右四），與參賽同學合照。

「全港創意公關大賽2024」評審團：雋思人才及商務顧問有限公司常務董事黃錦沛先生BBS，JP （前排左一）、嘉里建設有限公司可持續發展及傳訊高級總監林慧君女士（前排左二）、華懋集團資產 管理租務部總監梁力宏先生（前排左三）、MentorsHub創辦人廖國泰先生（前排右三）、香港品牌總商 會常務理事兼司庫吳雅婷女士（前排右二）及基督教香港信義會元朗信義中學校長尹浩然校長（前 排右一）與贊助商保心安藥廠有限公司總經理郭子明先生（後排左四）、營業部副經理溫麗華女士（後 排右四），與參賽同學合照。

頒獎典禮邀得眾多重量級嘉賓出席，包括：前理大校長、桂冠論壇主席、研究資助局主席唐偉章教授SBS, JP；香港生產力促進局新世代企業及未來技能部總經理馮嘉寶女士；香港旅遊發展局企業事務總經理李樺女士；國際扶輪3450地區前總監、家庭與學校合作事宜委員會委員主席方奕展先生；東亞銀行（信託）有限公司董事兼行政總裁陳祖業先生；香港資優教育學苑院長黃金耀博士，以及全港創意公關大賽籌委會召集人兼籌委會主席、大灣區扶輪社社長、MEMO PLUS PR & CONSULTANTS 公關總監李彥儀女士等。

本屆大賽共吸引過百支隊伍參賽，經過專業評審團和企業代表的多輪評選，最終十五隊脫穎而出成功晉級決賽。本屆大賽評審團陣容鼎盛，由來自不同領域的專業人士組成，包括：前環境及生態局首席助理秘書長（空氣質素政策）梁啟明博士；雋思人才及商務顧問有限公司常務董事黃錦沛先生BBS, JP；華懋集團資產管理租務部總監梁力宏先生；嘉里建設有限公司可持續發展及傳訊高級總監林慧君女士；MentorsHub創辦人廖國泰先生；沙田獅子會候任會長姚至人先生；香港品牌總商會常務理事兼司庫吳雅婷女士；以及X Social Group 控股集團創辦人兼行政總裁林漢源先生等。他們以其豐富的經驗和獨到的見解，為參賽隊伍提供了寶貴的指導和建議。

adblk6
「全港創意公關大賽2024」邀請了重量級嘉賓助陣：（左一）家庭與學校合作事宜委員會主席方奕展先生，（左二）香港生產力促進局新世代企業及未來技能部總經理馮嘉寶女士，（左三）前理大校長、桂冠論壇主席、研究資助局主席唐偉章教授，SBS，JP，（左四）大灣區扶輪社社長、MEMO PLUS PR PR Director 李彥儀女士，（右三）香港旅遊發展局企業事務總經理李樺女士，（右二）國際扶輪3450 第8地區分區助理總監(2024-25年度) 談秀麗女士，（右一）香港英華書院校長陳狄安先生，MH。

「全港創意公關大賽2024」邀請了重量級嘉賓助陣：（左一）家庭與學校合作事宜委員會主席方奕展先生，（左二）香港生產力促進局新世代企業及未來技能部總經理馮嘉寶女士，（左三）前理大校長、桂冠論壇主席、研究資助局主席唐偉章教授，SBS，JP，（左四）大灣區扶輪社社長、MEMO PLUS PR PR Director 李彥儀女士，（右三）香港旅遊發展局企業事務總經理李樺女士，（右二）國際扶輪3450第8地區分區助理總監（2024–25年度）談秀麗女士，（右一）香港英華書院校長陳狄安先生，MH。

「全港創意公關大賽」籌委會召集人兼籌委會主席李彥儀女士（左六），與前理大校長唐偉章教授，（右二）及香港旅遊發展局企業事務總經理李樺女士，（右一）致送感謝狀予重量級專業評審團，（左一）基督教香港信義會元朗信義中學校長尹浩然校長，（左二）香港品牌總商會常務理事兼司庫吳雅婷女士，（左三）雋思人才及商務顧問有限公司常務董事黃錦沛先生BBS，JP，（左四）華懋集團資產管理租務部總監梁力宏先生，（左五）MentorsHub創辦人廖國泰先生，（左七）前環境及生態局首席助理秘書長（空氣質素政策）梁啟明博士，（右六）東亞銀行（信託）有限公司董事兼行政總裁陳祖業先生，（右五）香港資優教育學苑院長黃金耀博士，（右四）沙田獅子會候任會長姚至人先生，（右三）X Social Group 控股集團創辦人兼行政總裁林漢源先生。

「全港創意公關大賽」籌委會召集人兼籌委會主席李彥儀女士（左六），與前理大校長唐偉章教授，（右二）及香港旅遊發展局企業事務總經理李樺女士，（右一）致送感謝狀予重量級專業評審團，（左一）基督教香港信義會元朗信義中學校長尹浩然校長，（左二）香港品牌總商會常務理事兼司庫吳雅婷女士，（左三）雋思人才及商務顧問有限公司常務董事黃錦沛先生BBS，JP，（左四）華懋集團資產管理租務部總監梁力宏先生，（左五）MentorsHub創辦人廖國泰先生，（左七）前環境及生態局首席助理秘書長（空氣質素政策）梁啟明博士，（右六）東亞銀

負責保心安企劃的聖保祿學校（中學部）隊伍「Z°N3」勇奪「內容創作」金獎；「公關策劃」方面，由香港樹仁大學、香港都會大學學生組成的隊伍「無素不譚」，憑藉為譚仔國際策劃的方案贏得金獎。

「全港創意公關大賽」籌委會召集人兼籌委會主席李彥儀提出「明日公關領袖培訓計劃」，旨在為有志於投身公關行業的學生提供更豐富的學習資源和更廣闊的發展平台。

「全港創意公關大賽」籌委會召集人兼籌委會主席李彥儀提出「明日公關領袖培訓計劃」，旨在為有志於投身公關行業的學生提供更豐富的學習資源和更廣闊的發展平台。

李彥儀女士致辭時表示，比賽踏入第八年，一直致力於為公關行業發掘和培養優秀人才。她樂見比賽規模和影響力不斷擴大，參賽作品水平也逐年提高，充分體現了香港年輕一代的創新精神和專業素養。又指，隨著社會不斷發展，各界面臨著新的挑戰和機遇，未來公關領袖需要具備更全面的能力，包括卓越的溝通能力、創新思維、數據分析能力以及科技應用能力。「明日公關領袖培訓計劃」正正回應社會需要，為未來培育更多優秀的公關人才。

香港品牌總商會常務理事兼司庫吳雅婷女士作為評審之一，對學生的表現讚譽有加，尤其點名表揚沙田圍威喂團隊為Hipp喜寶製作的影片，其專業質素令人印象深刻，更指其水平接近商業作品。她建議來年參賽學生除了從自身角度出發，更要多從客戶和消費者角度思考，並加強市場研究及團隊合作，以期成為「明日公關」人才。

贊助商保心安和喜寶奶粉更派代表列席評審環節，為比賽增添意義。其中Linberg's Limited董事總經理Ms. Sophia Lau表示，大賽與其提倡有機生活、愛護地球的品牌理念相符，並對年輕一代在有機市場的認識表示讚賞。而基督教香港信義會元朗信義中學Euphoria團隊，憑藉其對有機奶粉和喜寶品牌理念的深入理解，以及出色的創意和專業的製作，贏得了「HiPP喜寶品牌大獎」。其作品在海洋公園喜寶專屬場地的拍攝，更突顯了團隊與品牌的緊密合作，成為致勝關鍵。

「全港創意公關大賽」籌委會召集人兼籌委會主席李彥儀女士（左一），與前理大校長唐偉章教授 （右二）及香港旅遊發展局企業事務總經理李樺女士（右一）致送感謝紀念品予鑽石贊助商代表HiPP 喜寶、保心安、Bellagio、李錦記及譚仔國際。

「全港創意公關大賽」籌委會召集人兼籌委會主席李彥儀女士（左一），與前理大校長唐偉章教授 （右二）及香港旅遊發展局企業事務總經理李樺女士（右一）致送感謝紀念品予鑽石贊助商代表HiPP 喜寶、保心安、Bellagio、李錦記及譚仔國際。

一眾「傑出明日公關人才大獎」得主與六位獲得獎學金的「傑出明日公關」得主，與嘉賓大合照。

一眾「傑出明日公關人才大獎」得主與六位獲得獎學金的「傑出明日公關」得主，與嘉賓大合照。

全港創意公關大賽籌委會現正積極籌備第九屆賽事，並著手策劃相關的國際交流團，讓更多有志於投身公關行業的年輕人獲得寶貴的學習和交流機會。大會誠邀院校、各界機構和人士積極參與，共同推動香港公關行業和專業人才的發展。同時，也歡迎學生自薦參與選拔，爭取成為交流團的一員，與來自世界各地的公關精英交流學習，開拓國際視野。詳情

 

有關全港創意公關大賽
「全港創意公關大賽」籌委會由學界及專業人士組成，包括博士、老師及公關專才等，過往數屆亦獲不同官商賢達、商會組織和機構支持協辦；活動更招募了來自不同大專院校的學生及教授組成籌委會，協助於校內作比賽推廣宣傳及策劃。過往參與籌委的成員來自：香港珠海學院、恒生大學、香港城市大學、香港城市大學專業進修學院、香港大學、香港大學專業進修學院、香港高等教育科技學院、香港都會大學、香港教育大學、香港浸會大學、香港樹仁大學、香港中文大學、香港中文大學專業進修學院、香港專業教育學院、青年學院及創意公關公司MEMO PLUS PR。

首屆「全港創意公關大賽」於二零一六展開，是本港學界唯一以「公關策劃」為主題、「官商校」共同協作的大型公開比賽，透過不同協作項目為學生提供認識和體驗公關工作的平台。每屆主題均會因應社會環境度身訂造；特別疫情過後，社會上出現新常態和新消費模式，公關需要解決的問題層出不窮，要在變幻莫測的世代成為重要的策略推手，就需要更主動出撃探索新事物，洞悉當中的不一樣。大會希望藉著比賽能發掘具潛力的參加者孕育成為「公關智庫」，同時提升公關在社會的獨特價值及專業地位，激發「公關智庫」的潛能，為社會共創價值，實現可持續發展。

歷屆比賽有幸獲超過50間大大小小不同企業贊助商大力支持，今屆比賽亦不例外，曾合作／正在合作企業包括
：Bellagio Hong Kong、喜寶奶粉、保心安藥廠有限公司、李錦記有限公司、譚仔國際有限公司、香港沙田獅子會、嘉里建設有限公司、日本命力健康食品、BEAUSKIN UNILOVE 寰愛基金、小牧味屋、FX Creations 等，為學生提供機會作案例實踐，提供機會予學生作案例和執行。

歷屆媒體報導內容，歡迎細閱以瞭解更多全港創意公關大賽的相關資訊。