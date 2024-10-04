全港創意公關大賽2024圓滿舉行 政商學界鼎力支持新一代「公關智庫」誕生 評判團及企業盛讚參賽者潛力

全港創意公關大賽2024圓滿舉行政商學界鼎力支持新一代「公關智庫」誕生 評判團及企業盛讚參賽者潛力

公關的實戰能力才是決定成功的關鍵。由全港創意公關大賽籌委會主辦，香港創意公關協會（非牟利）及香港城市大學市場營銷學系、香港生產力促進局、大灣區扶輪社、曼克頓扶輪社、香港資優教育學苑、香港理工大學專業及持續進修學院語文及傳意學部協辦的「全港創意公關大賽2024」決賽暨頒獎典禮日前假香港生產力促進局圓滿舉行。大賽獲得多家知名企業的鼎力支持，包括多年來支持賽事的李錦記、保心安，以及首次加入的譚仔國際、喜寶奶粉(Hipp)、Bellagio HK 等，讓參賽者有機會接觸到真實的商業公關案例，從實踐中學習。多位來自政商學界翹楚雲集頒獎禮，共同見證新一代「公關智庫」的誕生，而35位優秀學子獲入選「明日公關」新秀。他們將有機會參與全新的「明日公關領袖培訓計劃」，開啟成為未來業界精英的旅程。

頒獎典禮邀得眾多重量級嘉賓出席，包括：前理大校長、桂冠論壇主席、研究資助局主席唐偉章教授SBS, JP；香港生產力促進局新世代企業及未來技能部總經理馮嘉寶女士；香港旅遊發展局企業事務總經理李樺女士；國際扶輪3450地區前總監、家庭與學校合作事宜委員會委員主席方奕展先生；東亞銀行（信託）有限公司董事兼行政總裁陳祖業先生；香港資優教育學苑院長黃金耀博士，以及全港創意公關大賽籌委會召集人兼籌委會主席、大灣區扶輪社社長、MEMO PLUS PR & CONSULTANTS 公關總監李彥儀女士等。 本屆大賽共吸引過百支隊伍參賽，經過專業評審團和企業代表的多輪評選，最終十五隊脫穎而出成功晉級決賽。本屆大賽評審團陣容鼎盛，由來自不同領域的專業人士組成，包括：前環境及生態局首席助理秘書長（空氣質素政策）梁啟明博士；雋思人才及商務顧問有限公司常務董事黃錦沛先生BBS, JP；華懋集團資產管理租務部總監梁力宏先生；嘉里建設有限公司可持續發展及傳訊高級總監林慧君女士；MentorsHub創辦人廖國泰先生；沙田獅子會候任會長姚至人先生；香港品牌總商會常務理事兼司庫吳雅婷女士；以及X Social Group 控股集團創辦人兼行政總裁林漢源先生等。他們以其豐富的經驗和獨到的見解，為參賽隊伍提供了寶貴的指導和建議。

「全港創意公關大賽2024」邀請了重量級嘉賓助陣：（左一）家庭與學校合作事宜委員會主席方奕展先生，（左二）香港生產力促進局新世代企業及未來技能部總經理馮嘉寶女士，（左三）前理大校長、桂冠論壇主席、研究資助局主席唐偉章教授，SBS，JP，（左四）大灣區扶輪社社長、MEMO PLUS PR PR Director 李彥儀女士，（右三）香港旅遊發展局企業事務總經理李樺女士，（右二）國際扶輪3450第8地區分區助理總監（2024–25年度）談秀麗女士，（右一）香港英華書院校長陳狄安先生，MH。

負責保心安企劃的聖保祿學校（中學部）隊伍「Z°N3」勇奪「內容創作」金獎；「公關策劃」方面，由香港樹仁大學、香港都會大學學生組成的隊伍「無素不譚」，憑藉為譚仔國際策劃的方案贏得金獎。

李彥儀女士致辭時表示，比賽踏入第八年，一直致力於為公關行業發掘和培養優秀人才。她樂見比賽規模和影響力不斷擴大，參賽作品水平也逐年提高，充分體現了香港年輕一代的創新精神和專業素養。又指，隨著社會不斷發展，各界面臨著新的挑戰和機遇，未來公關領袖需要具備更全面的能力，包括卓越的溝通能力、創新思維、數據分析能力以及科技應用能力。「明日公關領袖培訓計劃」正正回應社會需要，為未來培育更多優秀的公關人才。 香港品牌總商會常務理事兼司庫吳雅婷女士作為評審之一，對學生的表現讚譽有加，尤其點名表揚沙田圍威喂團隊為Hipp喜寶製作的影片，其專業質素令人印象深刻，更指其水平接近商業作品。她建議來年參賽學生除了從自身角度出發，更要多從客戶和消費者角度思考，並加強市場研究及團隊合作，以期成為「明日公關」人才。 贊助商保心安和喜寶奶粉更派代表列席評審環節，為比賽增添意義。其中Linberg's Limited董事總經理Ms. Sophia Lau表示，大賽與其提倡有機生活、愛護地球的品牌理念相符，並對年輕一代在有機市場的認識表示讚賞。而基督教香港信義會元朗信義中學Euphoria團隊，憑藉其對有機奶粉和喜寶品牌理念的深入理解，以及出色的創意和專業的製作，贏得了「HiPP喜寶品牌大獎」。其作品在海洋公園喜寶專屬場地的拍攝，更突顯了團隊與品牌的緊密合作，成為致勝關鍵。