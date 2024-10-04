全港創意公關大賽2024圓滿舉行 聖保祿、樹仁學生奪金 唐偉章教授勉勵學以致用 馮嘉寶女士強調創新思維重要性

由全港創意公關大賽籌委會主辦，香港創意公關協會（非牟利）及香港城市大學市場營銷學系、香港生產力促進局、大灣區扶輪社、曼克頓扶輪社、香港資優教育學苑、香港理工大學專業及持續進修學院語文及傳意學部協辦的「全港創意公關大賽2024」決賽暨頒獎典禮日前假香港生產力促進局圓滿舉行。多位來自政商學界翹楚雲集頒獎禮，共同見證新一代「公關智庫」的誕生。

負責保心安企劃的聖保祿學校（中學部）隊伍「Z°N3」勇奪「內容創作」金獎；負責Hipp企劃的基督教香港信義會元朗信義中學隊伍「Euphoria」奪得銀獎；負責李錦記企劃的英華書院隊伍「錦都得」則獲得銅獎。「公關策劃」方面，由香港樹仁大學、香港都會大學學生組成的隊伍「無素不譚」，憑藉為譚仔國際策劃的方案贏得金獎；負責保心安企劃、由香港城市大學、香港浸會大學、香港科技大學學生組成的隊伍「Serendipity」奪得銀獎；而由香港城市大學、香港理工大學及香港恒生大學學生組成的隊伍「Brainiacs」，則憑藉為Bellagio Hong Kong 策劃的方案贏得銅獎。

大會早前舉辦了「明日公關」選拔，由學校提名、亦從眾多參賽者中選出35位優秀學生，他們均展現了出色的公關潛力。而當中，六位參賽者更憑藉其在比賽中的傑出表現，榮獲「明日公關人才大獎」，他們分別是：來自香港城市大學的陳紫欣；聖保祿學校（中學部）的周思睿；香港大學的譚綺梨；基督教香港信義會元朗信義中學的文嘉麗；香港樹仁大學的張子健；以及嶺南大學的曾珮瑜。這個獎項旨在表彰那些展現出卓越才華、創新思維和領導潛力的未來之星。

擔任主禮嘉賓的前理大校長、桂冠論壇主席、研究資助局主席唐偉章教授SBS, JP 致辭時指出，教育不僅僅是書本和課堂上的知識，更重要的是將知識應用於實踐，並從中獲得創新思維和經驗。他認為這次比賽為參賽者提供了一個模擬真實商業環境的平台，尤其是有多個大型贊助商支持，讓他們能夠學以致用，相信比賽過程中獲得的經驗將使參賽者終身受益。

同樣擔任頒獎禮主禮嘉賓的香港生產力促進局新世代企業及未來技能部總經理馮嘉寶女士致辭時，剖析「新質生產力」的核心理念，涵蓋創新、綠色發展、人才培育。馮女士強調，創新是推動公關行業發展的原動力，參賽者應保持持續學習態度，樂於接受新事物，並善用應變解難能力，同時兼顧綠色發展和社會責任。她更指出，良好的公關技巧是各行各業不可或缺的一環，鼓勵參賽者重視並提升公關意識，在各個領域發揮積極作用。

大賽的成功，除了學生的努力，也離不開專業評審的指導。評審團之一梁啟明博士認為比賽整體水平極高，他讚揚聖保祿學校（中學部）「Z°N3」團隊以其獨特的動漫角色設計和宣傳片，成功引起年輕客群共鳴，獲得「内容創作金獎」，展現了他們對目標受眾的精準把握和創意好好運用。他同時也建議參賽者進一步提升簡報技巧和演說能力，在未來更上一層樓。

而聖保祿學校（中學部）「Z°N3」在分享創作心得時，坦言過程中雖遇到人手和時間分配等挑戰，但最終克服困難，提升了製作效率。她們表示，比賽讓她們更深入了解公關行業的挑戰和機遇，並會將經驗應用於未來工作。