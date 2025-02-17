全港青年學藝比賽大會弘揚中華文化五十載

全港青年學藝比賽，超過400位嘉賓包括大會贊助人，評判，合作夥伴，「學藝大使」(曾經參與學藝比賽而獲獎的青年)及其家人出席。

全港青年學藝比賽大會假灣仔君悅酒店舉行五十週年金禧晚宴，超過400位嘉賓包括大會贊助人，評判，合作夥伴，「學藝大使」(曾經參與學藝比賽而獲獎的青年)及其家人出席。大會邀請民政及青年事務局局長麥美娟及民政事務總署署長杜潔麗擔任主禮嘉賓。晚宴氣氛熱鬧又溫馨，在儀式開始時，一眾曾經參與學藝比賽的「學藝大使 」，手持心燈與主禮嘉賓們在台上，展現「薪火相傳五十載，弘揚學藝育英才」文化傳承的承諾。晚宴中更有得獎者的精彩醒獅及粵劇表演。

主席陳毅生(左五發言)、永遠榮譽會長何榮高(左二)、永遠榮譽顧問林國華(左六)、第一副主席吳騰(左一)、第二副主席林靄嫻(左七)、民政及青年事務局局長麥美娟(左四)及民政事務總署署長杜潔麗(左三)。

大會主席陳毅生致歡迎辭提到，大會初創時比賽只有五項，至今比賽項目已增加至十九項，由傳統文化以至社區保育多個範疇，展現了大會與時並進的精神。五十年來大會本著推廣中國文化與傳統藝術的初心，累積的參賽人次超過59萬。除了感謝所有參加者，比賽評判，贊助人及合作夥伴，最要衷心感謝民政事務總署由本會創辦至今一直的無間支持。感恩個往，展望未來，讓大家攜手共創下一個五十年的輝煌篇章!

麥美娟致辭時讚揚學藝大會一直致力弘揚中華文化，透過舉辦比賽，加強青年對中國文化藝術嘅興趣同認識，鼓勵他們持續學藝，陶情養志。