全港首個戶外動漫電音節Z+ ACG×EDM HK 2025 登陸西九！ 2025 新年第一炮！雙倍快樂，引爆全城！

全城動漫迷及電音愛好者注意！全港首個戶外動漫電音嘉年華「Z+ ACG x EDM HK 2025 動漫電音節」將於2025年1月11日至12日登陸香港西九文化區 安盛X竹翠公園，勢必掀起一股前所未有的潮流風暴！今次活動望打破傳統，將動漫、電音、Cosplay 及同人文化完美融合，一次過滿足多個願望！門票最低只需50元，現時更趁機加推聖誕限時快閃買一送一優惠，體驗雙倍快樂！ 屆時將有來自世界各地的音樂人、偶像團體及Cosplayer，帶來電音、嘻哈、J-POP、Cosplay等精彩表演，滿足不同喜好的粉絲！無論您是否資深動漫迷、電音狂熱者或是單純想湊湊熱鬧，都必定可以找到適合您的活動！如欲享受更尊貴的體驗，就可購買VIP門票進入專屬區域，享用美食美酒、舒適座位及最佳觀賞角度！活動亦特設超大型同人區，匯聚本地及海外的創意攤位，讓大家可以盡情選購心儀的動漫周邊、原創作品及手工藝品，支持偶像！

「Z+ ACG x EDM HK 2025 動漫電音節」的表演嘉賓陣容多元鼎盛！全下午時段，超過 20 隊人氣地下偶像團體將會於主舞台落力演出，晚間主舞台則變身成為搖滾電音派對！由台灣人氣 Emo Rap 代表 MARZ23、本地樂隊摩四青年、亞洲人氣 DJ MAO、坐擁千萬粉絲的百大 DJ 藍星蕾 DJ AMBER NA、由韓國女團隊長華麗轉身的 DJ RANA等輪番上陣傾力演出，以不同風格，帶大家進入音樂狂歡國度，刺激身上每一個感官細胞！ Z+ 2025 精心挑選了超過20 隊來自台灣、香港和中國內地人氣地下偶像團體，帶來連續兩日的驚喜及精彩演出！

地下偶像文化以其獨特的魅力和實力席捲而來，精彩的唱跳表演為的是盡情釋放年輕一代對舞台的熱愛和夢想。1月11日，滿開花火、DENPA AI、:AFTER、時空Astria、夜瑠☆エピファニー、THEΔRAREz、Feather、戀音契約、少女ガチャポン、虹星iRiSTELLA以及M.A.D將輪番登場，為觀眾帶來精彩演出；1月12日，Ace Mode、ChuRiPPu、AOI、時空Astria、NOVA、戀音契約、虹星iRiSTELLA、Chotto Crazy、THEΔRAREz、モノクロームMONOCHROME和少女ガチャポン 等團體將接力獻唱。粉絲們準備好大力支持中港台三地地下偶像的獨特魅力吧！

Z Plus 綜合同人賣物會暨PureCos角色扮演祭：盡情釋放你的二次元愛！ 同場加映 Z Plus 綜合同人賣物會！超過100 個同人攤位，展銷原創及人氣動漫周邊，從文字作品、繪本到貼紙、立牌等應有盡有。 是次活動更進駐首個Cosplay活動PureCos角色扮演祭，歡迎各路Coser齊聚西九，還原 本命角色 ， 與其他宅友分享對角色的熱愛 ，感受最真實的夢幻體驗！不論經驗深淺，都能在此找到舞台，盡情展現你的創意與熱情！當日更有多位本地人氣Cosplayer將在攤位內帶來Cosplay寫真、現場Cheki、特大海報等限量主題商品；活動舞台區更安排了偶像、Cosplay、DJ等精彩表演，連續兩日不停歇！

Z+ ACG x EDM HK 2025 動漫電音節門票現已在KLOOK網站公開發售！門票分為日間門票（包括動漫市集及遊戲體驗區/地下偶像及Cosplay表演）及全日門票（包括動漫市集及遊戲體驗區／地下偶像及Cosplay表演／晚間動漫電音節），票價由50元至988元不等。晚間動漫電音節更準備了豐富的紀念品，凡購買白金及VIP 門票即可享精美圍巾、發光手環、紋身貼紙及斜孭袋等，讓觀眾滿載而歸！