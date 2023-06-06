全港首個政府認可ESG策劃師課程 盼企業齊推動可持續發展

國際可持續發展協進會（ICSD）及世界綠色組織 （WGO）早前委託了精確市場研究中心進行問卷調查，適逢6月5日「世界環境日」，ICSD及WGO日前舉行記者會公佈調查結果及分析。

國際可持續發展協進會（ICSD）創會主席葉榮鏗博士指出，現時市面上的課程普遍傾向從投資分析角度出發，而非在工作間實際應用。為了將ESG教育普及化及專業化，解決企業面對的環境社會管治難題，ICSD策劃全港首個認證的ESG策劃師CEP®課程。

可持續發展是深受世界重視的議題，香港亦越來越多人開始關注ESG（環境、社會和公司治理）相關的議題。為了解本地在職人士對ESG的認知程度及教育需求，國際可持續發展協進會（ICSD）及世界綠色組織（WGO）早前委託了精確市場研究中心進行問卷調查，並舉行記者會公佈調查結果及分析。發現大部分在職人士對 ESG認識並不深入以及從未就讀相關課程。故此，為了將ESG教育普及化及專業化，國際可持續發展協進會（ICSD）推出了首個ESG策劃師CEP®課程，培訓更多具資格證明的ESG策劃師，豐富香港的ESG人才庫。

根據調查結果，香港在職成年人對ESG的認知程度普遍不深，但近8成（79%）受訪者認同ESG對香港企業及商界的愈趨重要，可見大部分人都認識到ESG對企業和商界的重要性，並且認為ESG對現有工作有幫助。為了提高ESG教育的質量和培養更多的ESG專業人才，ICSD策劃了全港首個認證的ESG策劃師CEP®課程，並於香港中文大學、香港管理專業協會及嶺南大學舉行。

國際可持續發展協進會（ICSD）創會主席葉榮鏗博士表示，有見於現時市面上的課程普遍缺乏資歷認證，並非能在職場上實際應用於工作之中，ICSD設計了全港首個認證的ESG策劃師CEP®課程，讓學員成為具資格證明的認可ESG策劃師，能為公司處理可持續發展的問題及提供適切的建議。

透過獨有的CEPARTM 5步方法指導原則，課程旨在培訓學員成為具資格證明的認可ESG策劃師，讓學員具備能力就企業面對可持續發展議題時提供適切的建議，協助企業符合法規要求，培育更多ESG人才。當學員完成指定的培訓課程達15小時後，個案獲評為合格，以及成為國際可持續發展協進會的會員。

展望未來，認可ESG策劃師（CEP®）課程將於今年第四季由香港中文大學專業進修學院在內地舉辦，開放予大灣區的人士報讀，冀能培訓更多ESG人才，為企業及政府處理可持續發展等議題及提供適切的建議。