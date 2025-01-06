全港首個牛仔3K親子跑2025 為大樹下善待動物庇護站籌款 1月7日開始接受報名可享早鳥優惠 可獲林海峰、梁詠琪及利志達設計限量紀念品

膾炙人口的《牛仔》四格漫畫系列，由已故香港著名漫畫家王司馬先生於20世紀70年代創作，通過一家三口再加上一隻小狗的故事，娓娓道出父母與子女舉手投足之間的愛與關懷，情感真摯樸實，極具感染力，陪伴着不少香港人成長，是香港人的集體回憶。半個世紀過去，五十年後的今天，萬物變，情不朽，由牛仔一家三口展現簡樸純粹的親子情，仍然歷久常新。為了延伸《牛仔》真摯樸實的親子互動，提倡家庭和睦、溫馨共融的普世價值，以家庭為基礎，促進兒童及青少年的精神健康，Fly With Us Limited及一口田慈善教育基金特別於本年3月23日（星期日）取址灣仔海濱長廊舉行別開生面的「牛仔3K親子跑2025」，誠邀家長與孩子一同體驗跑步的樂趣，並為受惠機構大樹下善待動物庇護站籌款，一家大細齊齊享受饒富趣味與意義的家庭活動。1月7日上午10時開始接受報名，13日或之前可享早鳥優惠。

首次舉辦的「牛仔3K親子跑2025」以位於鴻興道的灣仔海濱「水上運動及康樂主題區」為起點，沿灣仔海濱向中環方向進發。參加者一邊欣賞維多利亞港的優美景色，一邊進行慈善親子跑活動，途經灣仔碼頭、金紫荊廣場及香港會議及展覽中心，隨後折返，以海濱站為終點。全長3公里的路線適合一家大細齊齊參與，沿途設有多個影相打卡點，歡迎大家與牛仔一家攜手締造美好回憶。終點位置設有多個有獎遊戲攤位，為活動增添歡樂氣氛，讓大家滿載而歸。