全港首個牛仔3K親子跑2025 為大樹下善待動物庇護站籌款 1月7日開始接受報名可享早鳥優惠 可獲林海峰、梁詠琪及利志達設計限量紀念品

膾炙人口的《牛仔》四格漫畫系列，由已故香港著名漫畫家王司馬先生於20世紀70年代創作，通過一家三口再加上一隻小狗的故事，娓娓道出父母與子女舉手投足之間的愛與關懷，情感真摯樸實，極具感染力，陪伴着不少香港人成長，是香港人的集體回憶。半個世紀過去，五十年後的今天，萬物變，情不朽，由牛仔一家三口展現簡樸純粹的親子情，仍然歷久常新。為了延伸《牛仔》真摯樸實的親子互動，提倡家庭和睦、溫馨共融的普世價值，以家庭為基礎，促進兒童及青少年的精神健康，Fly With Us Limited及一口田慈善教育基金特別於本年3月23日（星期日）取址灣仔海濱長廊舉行別開生面的「牛仔3K親子跑2025」，誠邀家長與孩子一同體驗跑步的樂趣，並為受惠機構大樹下善待動物庇護站籌款，一家大細齊齊享受饒富趣味與意義的家庭活動。1月7日上午10時開始接受報名，13日或之前可享早鳥優惠。
首次舉辦的「牛仔3K親子跑2025」以位於鴻興道的灣仔海濱「水上運動及康樂主題區」為起點，沿灣仔海濱向中環方向進發。參加者一邊欣賞維多利亞港的優美景色，一邊進行慈善親子跑活動，途經灣仔碼頭、金紫荊廣場及香港會議及展覽中心，隨後折返，以海濱站為終點。全長3公里的路線適合一家大細齊齊參與，沿途設有多個影相打卡點，歡迎大家與牛仔一家攜手締造美好回憶。終點位置設有多個有獎遊戲攤位，為活動增添歡樂氣氛，讓大家滿載而歸。
是次活動非常榮幸獲得潮流達人林海峰先生、著名歌手、演員及藝術家梁詠琪小姐，以及著名漫畫家利志達鼎力支持，特別設計多款限量版紀念品，以答謝參加者善心參與。
有關「牛仔3K親子跑2025」
日期：2025年3月23日（星期日）
地點：灣仔海濱長廊
活動時間：上午8:00 至中午12:00
起步時間：上午8:00／上午9:00／上午10:00
活動內容：牛仔嘉年華主題跑及有獎攤位遊戲
備註：
不設名次，不設計時，每位成功報名參加者於活動當日完成指定路線，均可獲大會頒發奬牌一枚及精美禮品。
報名費：
成人：（早鳥優惠*）港幣$550／人；（正價）港幣$650／人
小童（16歲或以下）：（早鳥優惠*）港幣$450／人；（正價）港幣$550／人
*早鳥優惠報名由2025年1月7日至1月13日
主辦機構：Fly With Us Limited ／一口田慈善教育基金
大會贊助：New Balance
受惠機構：大樹下善待動物庇護站
活動查詢：2117 1650／[email protected]
活動網站及報名：MyBoy3kFamilyRun.com