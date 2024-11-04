全港首證電子繪畫社交平台有助減輕乳癌患者抑鬱症狀 香港理工大學聯同全球華人乳癌組織聯盟 推出「心靈畫廊」改善患者情緒健康

香港 - 2024年11月4日 - 乳癌是本港女性最常見的癌症，除了以治療提升疾病控制及患者存活率外，醫學界亦持續研究改善患者情緒健康的方案。香港理工大學（理大）護理學院結合科技與藝術，推出電子繪畫社交平台「心靈畫廊」，並聯同全球華人乳癌組織聯盟，在獲得生物製藥公司吉利德科學的支持下，進行全港首個以乳癌患者為對象的研究。研究發現「心靈畫廊」能夠改善患者情緒，紓解不安等困擾。





(左起) 香港理工大學護理學院副學院主任（研究）梁綺雯教授、全球華人乳癌組織聯盟主席王天鳳女士、臨床腫瘤科專科醫生黃麗珊醫生及乳癌患者Fanny，一起呼籲乳癌患者不要忽視個人情緒健康。

乳癌患者普遍受情緒困擾 處理不當身心皆受影響

在2021年，香港女性乳癌新症高達5,565宗，隨著醫學進步，早期乳癌患者的五年存活率已達九成以上。然而，研究發現超過三成乳癌患者在確診後，開始經歷情緒困擾，並可能在整個治療過程中持續。此外，乳癌治療，包括手術、放射治療、藥物治療等，亦可能令患者感到疲勞、疼痛、對自我形象感到負面和患上性功能障礙等副作用，帶來精神壓力；而治療的後遺症及對復發的擔憂，亦會持續影響患者的情緒。不同類型的乳癌患者也會因其乳癌類型的特性，而受到不同困擾，例如荷薾蒙陽性乳癌患者經過一段長時間無病生存期後仍可能面對復發、HER2陽性乳癌的生長及擴散速度較快，三陰性乳癌的治療選擇較少等等，通通有機會給患者帶來心理負荷。



過往有大型調查發現，有抑鬱症狀乳癌患者的死亡風險較其他乳癌患者高出約三成，顯示心理與生理健康密不可分。臨床腫瘤科專科醫生黃麗珊醫生指出：「如果這些不安的情緒沒有得到適當紓緩，不僅影響患者的精神狀態，還可能對其生理、日常功能及社交狀況造成影響。」



在2021年，香港女性乳癌新症高達5,565宗，隨著醫學進步，早期乳癌患者的五年存活率已達九成以上。然而，研究發現超過三成乳癌患者在確診後，開始經歷情緒困擾，並可能在整個治療過程中持續。此外，乳癌治療，包括手術、放射治療、藥物治療等，亦可能令患者感到疲勞、疼痛、對自我形象感到負面和患上性功能障礙等副作用，帶來精神壓力；而治療的後遺症及對復發的擔憂，亦會持續影響患者的情緒。不同類型的乳癌患者也會因其乳癌類型的特性，而受到不同困擾，例如荷薾蒙陽性乳癌患者經過一段長時間無病生存期後仍可能面對復發、HER2陽性乳癌的生長及擴散速度較快，三陰性乳癌的治療選擇較少等等，通通有機會給患者帶來心理負荷。過往有大型調查發現，有抑鬱症狀乳癌患者的死亡風險較其他乳癌患者高出約三成，顯示心理與生理健康密不可分。指出：「如果這些不安的情緒沒有得到適當紓緩，不僅影響患者的精神狀態，還可能對其生理、日常功能及社交狀況造成影響。」

能改善乳癌患者情緒健康，尤其紓緩抑鬱狀況：根據情緒自評量表的評分變化，參加者整體情緒有所改善，負面情緒分數下降約兩成，而抑鬱狀況指數更減少接近三成。

能提升乳癌患者自我健康評價：參加者對自我健康的評分有較大升幅，反映生活質素得到改善，這或與個人健康狀況變好有關。

乳癌患者的情緒健康一直備受關注，不少組織提供各類服務，為她們提供全面支援，全球華人乳癌組織聯盟便是其中之一。也是乳癌患者，深深明白乳癌患者在抗癌路上身心所受到的衝擊，故此組織除了積極推廣相關教育資訊外，也透過多元化的計劃及活動，照顧乳癌患者的情緒需要，讓她們得到最好的支援，無需在絕望中掙扎。全球華人乳癌組織聯盟一直不斷探索提升乳癌患者身心健康的服務，今年六月，全球華人乳癌組織聯盟與理大護理學院合作，推出嶄新電子繪畫社交平台「心靈畫廊」，使用者可透過電腦或智能設備繪畫，並同時進行情緒評估，以了解其情緒健康狀況。平台還設有社交功能，方便使用者彼此交流。這次研究共有52位經初步評估後，有出現焦慮或抑鬱情緒的乳癌患者參與。參加者獲隨機分為研究組及對照組，先後連續八星期使用「心靈畫廊」，並在研究開始前及完結後填寫情緒評估量表，以對比「心靈畫廊」對其情緒的影響。研究結果發現「心靈畫廊」：不少研究證實，藝術治療作為一種非藥物的治療方法，能有效紓緩情緒不適，例如繪畫治療對癌症患者的生活質素、面對疾病的能力及精神健康都帶來正面的影響。在藝術治療過程中，患者能覺察並接受自身情緒，這種情緒處理過程或有助減輕抑鬱及身體不適的情況。負責是次研究的指出，過去的研究主要集中在傳統及實體藝術治療對患者造成的影響，較少研究聚焦於利用電子科技進行的藝術治療。然而，是次研究結果顯示，即使使用電腦或智能設備進行繪畫創作，亦能夠有效減輕乳癌患者的抑鬱狀況。：「香港的智能通訊設備滲透率高，差不多每個人都擁有智能電話。是次研究證明繪畫不再受工具、時間及空間的限制，智能設備讓患者能隨時隨地進行創作，紓緩精神壓力亦變得更便捷。」續指:「我們很高興看到電子繪畫社交平台『心靈畫廊』能為乳癌患者紓緩情緒困擾，帶來正面的成效。我們希望未來能進一步推廣項目至醫院及社區，惠及更多有需要的人士。」最後呼籲乳癌患者不要忽視個人情緒健康，社會上有不少資源可以為患者提供支持，也有很多病友姊妹願意分享及陪伴，鼓勵她們在抗癌路上勇敢前進，切勿自困愁城。