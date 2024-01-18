全港首間以大數據分析升學顧問服務機構C教育 收購Synchro Overseas Education全面擴大服務版圖

C教育創辦人Herman Fong

近年具備國際視野的專才，在市場上可謂炙手可熱。因此不少學生為前景著想，均認為遠赴海外升學是最理想的選擇。過往普遍學生需要尋求海外升學顧問的協助，根據其豐富經驗下提供各種個人建議，然而，如要為學生提供更專業、全面、透明且準確的升學選擇，便需要引入突破性服務。本地升學顧問機構Cyclopes Education（C教育）於2021年創立，突破性推出全香港首個以大數據分析作為輔助工具，配合人工智能與現實海外升學的專業顧問，雙管齊下根據學生的學術成績、對學科以及留學國家的興趣，提供最具透明度及準確的升學建議。此項以大數據融入海外升學諮詢的嶄新服務，勢改寫香港海外升學故有生態，令更多本地學生受惠，實現其「海外升學夢」。

全港首創 AI 人工智能 x 專業升學顧問團隊 申請第一志願幾近 100% 時代的轉變下，各行各業已離不開大數據的發展與應用，C教育洞悉先機，了解到學生在海外升學時需要更進一步的協助，因此決定把大數據技術融入其中，憑著一群既懂得數據分析，又熟悉海外升學流程的專業顧問，不斷收集與更新各大海外院校、升學國家政府的相關數據，從而建立出龐大的數據庫。受惠於全新科技作為輔助工具，學生只需輸入公開試成績或預測成績，以及其學科興趣，AI人工智能就能迅速進行個性化分析，計算出最準確而適切的升學方案。

當然AI人工智能系統的結果相當精準，然而，C教育的專業升學顧問團隊並不會止步於此，他們將根據系統所得建議作為參考，繼而以其豐富的經驗再作進一步深入分析及評估，最終為學生提供最佳的選校策略。憑藉C教育自家開發的AI人工智能的精確推算，以及顧問團隊的豐富經驗，成功令學生就讀第一志願的比率幾乎100%。另一方面，C教育更提供一條龍服務，從申請學校到生涯規劃，以至簽證、保險和海外住宿等一系列傳統服務，引領學生輕鬆完成整個申請流程。

截至2023年，C教育顧問團隊已經協助逾百多名學生順利到世界各地升學。僅2023年度，C教育網站的用戶數更超過6,700人。受惠於獨特的結合大數據分析和專業顧問服務模式，定制度身訂制的升學方案。而這種創新的咨詢模式亦受到學生和家長的廣泛歡迎，詳盡的學科建議和選校策略，讓他們海外升學之路更為順利。 C教育創辦人Herman Fong表示：「過往個人顧問諮詢是根據經驗為學生提供建議，現在配合大數據分析提供選校選科策略，能夠為同學建議更精準的升學方案，大大增加他們按照自己的成績和意向入讀心儀學校的機會。C教育的數據庫涵蓋了眾多英國院校的資訊，從寄宿學校、預科、學士到碩士課程等，涵蓋各個年齡層，無論學生的成績如何，C教育都能為其提供最佳的升學方案。」

「萬一不幸成績未如理想，C教育強大的數據庫與資深顧問仍能照顧到同學所需，根據現行成績協助學生規劃出最佳的升學階梯，如大學預備班 (International Foundation Programme, IFP) 或國際一年級 (International Year One, IYO) 課程等，讓他們順利出國，並按照計劃逐步升讀大學。」Herman補充道。 成功收購 Synchro Overseas Education 服務範圍全面提升 上月C教育更成功收購Synchro Overseas Education，將為學生帶來更多全方位的服務，以及更多升學的選擇。結合Synchro Overseas Education原有優勢，C教育將為學生提供更多服務，包括職涯諮詢、澳紐美加升學等領域，這不僅開拓更廣的服務範圍，更能通過C教育的全球化團隊提供更專業的升學諮詢服務，更能滿足有志到英國以外的地方留學的學生需求。

C教育於同月舉行收購慶祝會，機構創辦人Herman Fong和首席教育顧問Ophelia Tsui作為主禮嘉賓，主持揭幕儀式外，同場分享海外升學行業的前景，並與升學顧問專家探討海外升學的未來發展。

C教育創辦人Herman Fong（左）與C教育首席教育顧問、全球職涯規劃師Ophelia Tsui（右）

預見 2024 香港學生海外升學呈低齡化 首席教育顧問Ophelia Tsui表示：「2024年將有更多香港學生前往世界各國進行求學，我們可見香港學生海外升學呈現低齡化、多樣化、個性化以及高端化趨勢，而且他們對於升學決定將變得更謹慎。因此只有以大數據為基礎，以學生職業生涯為角度進行的升學諮詢，才能滿足不斷細化的市場，以及令家長能夠更安心安排其子女遠赴海外升學。」

目前，C教育技術團隊不斷進行內部智能分析工具研發，用以支援專業顧問的諮詢工作，讓他們能夠突破個人對學校信息有上限的熟悉度，為每一位學生提供最新、最詳盡可靠的海外升學資訊，務求讓學生全無後顧之憂，盡情追求夢想。