全港首間以戲劇藝術為工作核心 香港話劇團教育中心正式開幕

香港話劇團宣布，由發展局撥款資助，文化體育及旅遊局全力支持的香港話劇團教育中心已於3月7日正式開幕，成為全港首個以戲劇藝術為工作核心的教育基地，為全港市民提供一個多元戲劇教育活動空間，亦為香港的藝術教育發展揭開重要的里程碑。

香港話劇團教育中心活化自前賈梅士學校，是一座擁有一百二十年歷史的建築物，於2019年被評為二級歷史建築。活化後的教育中心融合了可持續建築的特色與文物保育原則，保留了原址的歷史文化內涵，其新式環保建築設計更獲業界獎項認可，榮獲「環保建築大獎 2021 — 既有建築類別—優異獎」，堪稱「鬧市中的戲劇綠洲」。隨著香港話劇團教育中心開幕，話劇團會繼續致力肩負推動戲劇教育的使命，在社區積極推行更多元的外展及戲劇教育活動，包括全新的音樂劇課程，進一步將藝術融入社區。

香港話劇團教育中心開幕典禮邀請到香港特別行政區行政長官夫人李林麗嬋女士、文化體育及旅遊局局長楊潤雄先生, GBS, JP、發展局副局長林智文先生, JP、香港話劇團理事會主席蕭楚基先生, BBS, MH, JP 擔任主禮嘉賓並舉行揭牌儀式。劇團同時喜獲特首夫人特別為教育中心親自設計了一個瓷畫作品，祝賀教育中心的發展像畫中的奔騰駿馬一樣，將香港的優質戲劇教育推動得更高更遠。