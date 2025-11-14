全球寵物關注日暨慈善人寵盆菜宴正式啟動 香港首個「寵物公民約章」凝聚各界力量　推動人寵共融新文化

由IBH寵物行業發展常務委員會主辦，QPP香港優質寵物平台及DDY Pet協辦，香港動物疾病研究基金為受惠機構的《全球寵物關注日啟動禮暨慈善人寵盆菜宴》，已於本月5日正式啟動！

活動旨在喚起公眾對動物權益、寵物醫療及人寵共融空間的重視，同時透過慈善盆菜宴籌募善款，資助香港動物疾病研究基金購置寵物治療器材及科研發展，推動本地動物健康研究。

活動即日起開放「寵物公民約章」簽署及慈善盆菜宴訂購，誠邀全港寵物主人與毛孩一同參與2026年1月11日（星期日）於元朗大棠生態園舉行的盛典，見證香港人寵共融文化的重要時刻。