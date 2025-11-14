全球寵物關注日暨慈善人寵盆菜宴正式啟動 香港首個「寵物公民約章」凝聚各界力量　推動人寵共融新文化

由IBH寵物行業發展常務委員會主辦，QPP香港優質寵物平台及DDY Pet協辦，香港動物疾病研究基金為受惠機構的《全球寵物關注日啟動禮暨慈善人寵盆菜宴》，已於本月5日正式啟動！
活動旨在喚起公眾對動物權益、寵物醫療及人寵共融空間的重視，同時透過慈善盆菜宴籌募善款，資助香港動物疾病研究基金購置寵物治療器材及科研發展，推動本地動物健康研究。
活動即日起開放「寵物公民約章」簽署及慈善盆菜宴訂購，誠邀全港寵物主人與毛孩一同參與2026年1月11日（星期日）於元朗大棠生態園舉行的盛典，見證香港人寵共融文化的重要時刻。
自活動啟動以來，已獲多個頂尖寵物機構響應支持，包括Royal Pets、SGS 香港檢測中心、The VET Centre 太僕中心、Pet Space及香港基督教服務處等專業單位，齊心推動「愛護動物、共融共生」的理念。
自開放報名以來，盆菜宴訂座及約章簽署反應熱烈，不少市民紛紛響應「一個簽名，守護毛孩未來」的號召，承諾以實際行動成為負責任的寵物主人。主辦方表示：「這不單是一場飯局，而是一場全港人寵共同見證的約定。」
《全球寵物關注日暨慈善人寵盆菜宴》將於當日舉行多項活動，包括啟動禮、人寵共融盆菜宴、慈善義賣市集、歌曲表演及大抽獎。簽署「寵物公民約章」的參加者，更可獲頒「香港寵物公民榮譽證書」，成為首批 #HKPetCitizen，攜手推動香港人寵共融文化發展。
《寵物公民約章》簡介
活動日期：2026年1月11日（星期日）
地點：元朗大棠生態園
查詢/報名：WhatsApp 9652 8929