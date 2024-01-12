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市場資訊
2024-01-12 10:45:00
日報

全球10個名額 四年考取酒店及旅遊管理「雙學位」學士課程

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中六學生只要成績優異並在DSE英文科以及數學科考取3級或以上成績，便合乎資格申請全球只有10個名額，由香港理工大學酒店及旅遊業管理學院和維也納MODUL大學合作的四年制學士課程。維也納MODUL大學所頒發的學位為「工商管理主修旅遊及款客服務管理」，理大所頒發的學位為「酒店及旅遊管理(榮譽)理學士組合課程 (酒店管理/智慧旅遊及酒店產業/會展及體驗管理)。如獲取錄會先負笈維也納MODUL大學修讀大一和大二，之後回理大讀大三和大四。課程現正接受報名，截止日期為2024年6月1日。奧地利商務專員公署將於2月23日舉辦INFORMATION EVENING，報名：https://forms.gle/Vutc83X5A6hqiuHYA
查詢：2522 2388 
 

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