八達通控股有限公司榮獲 2024 年度香港管理專業協會優質管理大獎

香港 - Media OutReach Newswire - 2024年10月15日 - 10月14日，八達通集團（以下稱「八達通」）榮獲由香港管理專業協會頒發的2024年度優質管理獎最高榮譽的大獎。



八達通集團主席楊美珍女士聯同行政總裁應天麒先生從香港管理專業協會主席應家柏教授及2024年度香港管理專業協會「優質管理獎」籌組委員會主席金澤培博士手中接過「HKMA優質管理獎」最高榮譽大獎。

八達通集團主席楊美珍女士表示：「在八達通，我們一直追求卓越，致力優質管理，並上下一心以客為本，提供優質客戶體驗。我想藉此機會衷心感謝我們的客戶、政府和商業夥伴一直以來堅定不移的支持。」



始創於1991年，香港管理專業協會「優質管理獎」旨在推廣優質管理要求及表揚對優質管理過程有著持久承諾的機構。該獎項的評估標準包括七大標準，包括：領導方針、策略、客戶、評估、分析與知識管理 、工作團隊、營運及業績。



經過詳細的提交和全面的評審過程，香港管理專業協會對八達通在願景、使命和核心價值方面的清晰定義表示讚賞，並認可其擁有穩健的溝通和治理框架，有效地向各級員工傳遞企業價值和使命。此外，八達通致力為不同客戶群體，包括老年人、殘疾人士和學生提供優質服務，協助他們輕鬆使用產品及服務。八達通不會單從商業利益考量，而在消費者和商戶兩方面提供聯繫和支持，同時提升整體用戶體驗，展示了其對持續改進和積極滿足各類客戶需求的承諾。



八達通行政總裁應天麒先生將這一榮譽歸功於八達通的員工：「建基於追求卓越及高質成效，我們的團隊致力提供快速、安全和方便的支付體驗，推動香港在流動趨勢帶來的商機。隨著我們從實體卡轉向手機電子支付，我們的使命始終如一：令生活更輕鬆。香港管理專業協會的認可讓我們倍感鼓舞，促使我們不斷提升服務。我們也藉此機會，向今年參加香港管理專業協會優質獎的所有公司致以祝賀。」



