冠忠巴士 x YAS - 全新跨境巴士嵌入式保險助力中港旅客輕鬆出行

香港 - 2024年11月12日 - 冠忠巴士與本地創新保險科技公司YAS攜手合作，推出全港首個跨境巴士嵌入式旅遊保險。此項服務為香港前往中國內地的旅客，以及中國內地在港的旅客，提供全面的旅遊保險保障。YAS更聯同多家知名零售商及合作單位，為旅客帶來豐富的購物優惠，促進兩地旅遊交流，推動大灣區旅遊業發展。



冠忠巴士與本地創新保險科技公司YAS攜手合作，推出全港首個跨境巴士嵌入式旅遊保險。右起：YAS聯合創辦人李威霖先生、跨域在線有限公司董事梁鎮業先生、YAS聯合創辦人安宇昭先生，以及冠忠集團首席營運官黃焯添先生

嵌入式保險 出行更安心



冠忠巴士客戶在《環島中港通》微信小程序購買會籍或積分後，首程巴士旅程即可免費獲贈相關 YAS 嵌入式自動旅遊保障。保障涵蓋意外醫療開支、個人物品損失、意外身故或永久殘疾等，讓旅客能安心出行。YAS的聯合創辦人李威霖表示：「YAS一直致力於提供最快、最簡單的嵌入式保險體驗，讓每位市民可以輕鬆出發，安心生活。這次與冠忠巴士的合作，不僅是我們再一個創新起步，更代表了嶄新的跨境旅程新標準。我們才剛剛開始，未來會繼續推動香港成為國際保險創新中心，用科技將保險變得更智能、更便捷，更簡單。」 YAS榮幸再夥忠意保險有限公司(香港分行)安排承保推動業界創新。



聯手零售商及合作夥伴 旅遊購物樂無限



YAS與多家知名零售商及合作夥伴聯手，包括美心、奇華、Catalo、恒隆地產及hello恒隆商場獎賞計劃，為環島中港通會員提供超過50家商戶的購物折扣優惠。旅客可在香港島、九龍及新界的多個站點下車，盡情享受購物樂趣，體驗香港的繁華與魅力。



推動大灣區旅遊發展 展望未來合作



此次合作是首個跨境巴士嵌入式保險的創新嘗試，冠忠巴士與YAS期待未來能有更多合作機會，攜手推動大灣區旅遊業的繁榮發展，為旅客帶來更便捷、安全的旅遊服務。冠忠集團首席營運官黃焯添先生表示對與YAS保險的合作充滿憧憬，他稱「這次YAS推出的嵌入式旅遊保險不僅為旅客提供保障，還能提升他們的出行安全與便利性。集團期待共同推動大灣區旅遊業的繁榮發展，為旅客創造更優質的旅遊體驗。」



保險保障簡介如下*：



意外醫療開支





關於冠忠巴士 冠忠巴士集團有限公司及其附屬公司（統稱「本集團」）的前身由已故黃冠忠先生於一九四八年開辦小規模汽車清潔服務創辦。經過逾半個世紀之巨大發展後，本集團已於香港交通史上佔一席位，成為香港最大規模之非專利巴士及豪華轎車營運商。本集團自一九九六年九月起於聯交所主板上市。於二零二四年三月三十一日，本集團運營約1,285輛非專利公共巴士及428輛豪華轎車。

關於忠意保險有限公司(香港分行) 忠意保險有限公司於1981年在香港註冊為認可的保險公司，並於2016年透過忠意人壽（香港）有限公司將業務拓展至人壽保險領域。結合本地豐富經驗及忠意集團的環球智慧，持續研發獨特創新的人壽保險、一般保險、專業保險及僱員福利保險，滿足客戶的不同需求。



關於跨域在線有限公司 跨域在線有限公司是冠忠巴士和眾安成立的合資公司，致力於為客戶提供粵港澳跨境交通的線上服務平台。該公司成立於2019年，位於香港特別行政區。



會員雙重好禮



於十一月八日至十二月八日，環島中港通會員可以半價$19購買雙重好禮優惠，免費獲贈首次乘車旅遊保障及獨家商家優惠



保障由忠意保險有限公司(香港分行)("忠意") 承保，並由YAS Digital Limited ("YAS")安排。YAS (IA牌照編號FA2648) 已根據《保險公司條例》(香港法例第41章) 註冊為在香港分銷一般保險產品的保險代理商。冠忠巴士並非忠意保險的中介人或保險代理人或其他任何持牌保險公司的保險中介人或保險代理人。冠忠巴士不是該保險產品的服務供應商。



