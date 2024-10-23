冬季盛事「友邦嘉年華」踏入10歲 於中環海濱設十歲生日派對廣邀全城參與

特別亮點「友邦峻宇呈獻世界雜技團」 雲集十二國家精英演出慶祝「友邦峻宇會」一週年

門票資料如下

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門票開售期間

「友邦嘉年華」：2024年10月23日至2025年2月16日



「友邦峻宇呈獻世界雜技團」：2024年10月23日至2025年2月9日 (售完即止)

早鳥優惠

期間：2024年10月23日至11月5日



優惠：9折早鳥優惠預訂網上門票



香港 - 2024年10月23日 - 由友邦香港 (AIA) 冠名贊助的「友邦嘉年華」一直廣受大眾歡迎，是全城最大型的年度冬季盛事。今年「友邦嘉年華」踏入10歲，將於2024年12月18日至2025年2月16日隆重回歸中環海濱，誠邀全城一起參與盛大的10歲生日慶祝活動！為紀念這個特別慶典，「友邦嘉年華」將帶來更多驚喜活動，包括共28個經典及全新機動遊戲、各式各樣會場限定毛公仔獎品、升級美饌體驗及打卡熱點等豐富元素，讓中環海濱在這個冬天更加熱鬧精彩！今年「友邦嘉年華」十歲生日派對更特別帶來「友邦峻宇呈獻世界雜技團」，以慶祝「友邦峻宇會」（AIA Club Alta）成立一週年！表演由世界知名雜技團及英國創意和娛樂巨頭Gandeys Circus精心製作，雲集來自12個國家的頂尖雜技人才組成星級陣容演出，將於「友邦嘉年華」期間為全城帶來令人驚嘆的精彩雜技表演，當中包括六個全新項目首度於今年的「友邦嘉年華」登場。「友邦峻宇呈獻世界雜技團」跨越聖誕節、除夕夜及農曆新年，上演近150場精彩演出，為節日帶來無比壯觀的感官盛宴！表示：「我們非常高興於過去十年冠名贊助『友邦嘉年華』。自2014年首次舉辦以來，這個標誌性的盛事為超過580萬名市民和遊客帶來了無數快樂時刻。同時，我們致力透過『友邦嘉年華』聯繫社區，並支持本地的盛事經濟。過去十年，我們已捐贈超過十萬張門票作慈善用途，讓受惠人士與家人及朋友歡渡佳節。此外，過去十年的『友邦嘉年華』估計為香港帶來港幣18億經濟效益。未來，AIA將繼續肩負這份使命，支持推動盛事經濟，並在社區多元化地散播更多歡樂，讓大家實踐專屬自己的『健康長久好生活』。」∶「在過去十年間，『友邦嘉年華』已經成為香港市民及旅客的年度傳統盛事。我們見證了年輕的訪客成長為充滿活力的青少年；當初在『友邦嘉年華』初次約會的情侶，如今已經帶著孩子一起前來創造新的美好回憶。能夠連續十年舉辦這樣的盛會並不容易，我們很榮幸年復一年將這個活動帶給大家，並且讓它越來越精彩。我們期待在這個『友邦嘉年華』10歲生日慶典上，為大家呈現更多精彩內容！」為慶祝10歲生日，「友邦嘉年華」將精選28項經典及首次在香港登場的機動遊戲，為大家增添更多驚喜，必定會為追求驚險刺激的訪客帶來無限樂趣，保證大家盡興而歸！此外，今年「友邦嘉年華」票價不變，讓大家以同一票價享受升級體驗！贏取攤位遊戲的玩具獎品是每年「友邦嘉年華」的必玩活動。今年有超過30個攤位遊戲，準備了來自各大熱門電影和動漫角色的玩具，由限量版以至從未曝光的玩具、毛公仔等，應有盡有，攤位遊戲愛好者絕對不容錯過，測試你的技術！位於核心中環海濱地段，坐擁無與倫比的香港天際線和維多利亞港優美景色，今年的嘉年華美食區將擴大規模，提供更多元化的國際美食選擇，帶來令人垂涎的佳餚。「友邦嘉年華」將為訪客提供刺激味蕾的精選菜單及獨家供應的限量美食，再加上現場快閃活動和特別優惠，必定讓訪客大快朵頤，盡享美味佳餚！今年「友邦嘉年華」的票價將維持不變，與去年相同。公眾於11月5日前以9折早鳥優惠（與網上正價門票比較)預訂所有種類門票。AIA客戶於指定時間內透過其財務策劃顧問預訂門票，則享有85折的優惠（與網上正價門票比較)及一連串禮遇。慶祝活動一浪接一浪！色彩繽紛的「友邦嘉年華」流動宣傳車將於10月25及26日，及11月2及３日穿梭香港各區，由嘉年華演藝人員派發免費門票予幸運兒，慶祝「友邦嘉年華」10歲生日！大家可緊貼「友邦嘉年華」的官方Facebook和Instagram專頁(@aiacarnival)了解更多詳情及最新消息，捕捉宣傳車的出沒地點！^ 特惠門票包括3至11歲的兒童和殘障人士。殘障人士須向嘉年華出示有效證件正本。3歲以下及65歲或以上之人士可免費入場。