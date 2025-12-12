熱門搜尋:
大埔宏福苑五級火 網上熱話 聖誕2025 著數優惠 尋秦記 新店關注組 深圳好去處 健身 行山路線 二手樓 C觀點 日本旅遊 食譜 味美道來 減肥 海德園
dadblk2 madblk2
返回
市場資訊
2025-12-12 08:00:00
日報

冬日暖心保健養生 余仁生年終終極加碼厚禮

分享：

冬至將至，正是最佳進補養生好時機。余仁生即日至202611日期間，推出多款「超抵」優惠限定組合，配搭全新產品，是冬至送禮最佳選擇！全新包裝原味滴雞精(10包裝)21。另全新產品滴漁精(鱸魚) (6包裝) 有助增強體力、提升活力，強肌護筋骨。余仁生推出驚喜組合：全新產品滴漁精(鱸魚) (6包裝) 1盒和原味滴雞精(10包裝) 9盒，只需$2,998 (組合標準價$4,581)，並額外贈送新款余仁生多功能折疊購物車！多款人氣膠囊任選買21！購買2套買21膠囊，額外贈送祛濕寶膠囊 (10粒裝）及桑黃健肝專方 (10粒裝) （各價值 $79）！期間買滿$500$25，滿額再贈您總值超過$2,300禮品。  
余仁生 
查詢：2544 3308

adblk5

ADVERTISEMENT

立即更新/下載AM730手機APP 體驗升級功能

ad

 
 
 
 
 
 
 
 