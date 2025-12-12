冬日暖心保健養生 余仁生年終終極加碼厚禮

冬至將至，正是最佳進補養生好時機。余仁生於即日至2026年1月1日期間，推出多款「超抵」優惠限定組合，配搭全新產品，是冬至送禮最佳選擇！全新包裝原味滴雞精(10包裝)買2送1。另全新產品滴漁精(鱸魚) (6包裝) 有助增強體力、提升活力，強肌護筋骨。余仁生推出驚喜組合：全新產品滴漁精(鱸魚) (6包裝) 1盒和原味滴雞精(10包裝) 9盒，只需$2,998 (組合標準價$4,581)，並額外贈送新款余仁生多功能折疊購物車！多款人氣膠囊任選買2送1！購買2套買2送1膠囊，額外贈送祛濕寶膠囊 (10粒裝）及桑黃健肝專方 (10粒裝) （各價值 $79）！期間買滿$500減$25，滿額再贈您總值超過$2,300禮品。

余仁生

查詢：2544 3308