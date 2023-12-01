冬暖夏涼 日本AKI-冷暖靜音慳電強力淨化無葉風扇

面對氣候轉變，只需一部日本AKI-冷暖靜音慳電強力淨化無葉風扇，便可享冬暖夏涼的舒適環境。風扇可遙距操作，具備冷風8檔+睡眠+強勁/暖風3檔等不同選擇。採用日本技術氣流增壓，可於房間內吹送淨化空氣，靜音順暢，80°自動擺動角度全室送風。配合完全密封360°高效空氣過濾系統，可多重除塵淨化室內空氣及有害物，四季全適用，更適合老人小孩孕婦。原裝行貨，一年保養，零售價: $6,980，ASK DIGITAL SHOP現以感謝祭價$2,580限量發售20部。

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