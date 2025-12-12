冬至團聚 首選位元堂西藏那曲野生冬蟲夏草

冬蟲夏草被譽為「九大仙草」之一，其保健功效廣泛，《本草從新》有載「甘、平、保肺益腎，止血化痰、已勞嗽。」作為No.1藥材質素品牌¹，位元堂國藥級²冬蟲夏草保證100%西藏那曲直送，並全程由專業藥材團隊採購，經人手精挑細選，並會定期進行質量測試，確保蟲草腺苷含量達藥典標準，送禮自然安心又放心。【位元堂國藥級²冬蟲夏草】:通過10種質量測試，腺苷含量符合藥典標準，並由經驗中藥採購團隊挑選把關，具多種保健功效。【珍品冬蟲夏草24粒裝】:源自平均海拔4500米以上高原，保證100%西藏那曲野生，天然腺苷³含量全港No.1⁴，其有效成分腺苷更高於《中國藥典》標準28倍⁵，主治久咳虛喘、腰膝酸痛等症。位元堂門市及網店有售！
¹根據Ipsos於2023年3月至4月訪問502位香港中式保健品用家進行之香港中式保健品品牌研究結果。(Ipsos Hong Kong Limited版權所有)
²《中國藥典》級別冬蟲夏草
³位元堂【珍品冬蟲夏草】的天然腺苷均來自100%野生冬蟲夏草，絕無添加人工成分。
⁴根據2023年10月的位元堂內部測試結果，已獲香港中成藥註冊銷售的野生冬蟲夏草膠囊產品中，位元堂【珍品冬蟲夏草】腺苷含量為所有測試品牌中最高，較其他測試品牌高出約2.2-4.8倍。
⁵根據2023年12月位元堂內部測試結果，比《中國藥典》標準(腺苷不得少於0.010%)，位元堂【珍品冬蟲夏草】含腺苷高達28倍。