利東街聖誕閃亮「LTA CHRISTMAS DISCO: Glitz n' Glam Party」

灣仔「利東街」現已變成大型復古經典Disco，7米直徑的巨型鏡面球懸掛於中庭廣場，配合專業舞台燈光設計，反射出繽紛璀璨的節日燈光效果，加上步行街上的閃亮Bling Bling裝飾，整條利東街成為聖誕派對舞池。利東街更首度舉辦LTA DISCO大專生舞蹈比賽，向70年代經典致敬，將昔日風靡一時的Disco舞蹈以全新方式呈現。大家亦可模仿《週末狂熱》男主角尊特拉華達的經典Disco姿勢拍照，並錄製一段街舞影片上載，然後發布到FB或IG（帖子/帳號需設為公開），並加上 #LTAXMAS即有機會獲得價值100元的利東街餐飲及購物現金折扣券。

