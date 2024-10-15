利潔時香港響應10月15日「全球洗手日」　夥拍九龍樂善堂宣揚潔手訊息

利潔時

利潔時（「Reckitt」）以「通過衞生防護，健康療護，營養守護，創造更潔淨、更健康的世界」為使命，並相信平等地享有高品質的衞生，健康和營養是每個人的權利。



利潔時旗下有眾多深受消費者信賴的知名品牌，涵蓋衞生、健康和營養三大品類，其中包括喜詩Air Wick、Calgon、Cillit Bang、Clearasil、滴露Dettol、杜蕾斯Durex、美贊臣Enfamil、亮碟Finish、嘉胃斯康Gaviscon、瑕辟Harpic、來舒Lysol、Mortein、美清痰Mucinex、布洛芬Nurofen、安敏健Nutramigen、使立消Strepsils、碧蓮Vanish、薇婷Veet、護麗Woolite等。



利潔時每天銷售約3,000萬件產品予全球消費者。利潔時以人為本的信念，將員工及消費者放在首位，去探索新機遇，並不斷精益求精，追求卓越，與內外合作夥伴一起開創共享共贏，同時一直致力於做正確的事。



利潔時在全球有近40,000多位來自不同文化、才華橫溢的員工。我們正在共同努力，為實現公司使命，創造更潔淨的世界，成就更平等的社會不斷奮進前行。



獲取更多資訊或聯繫我們，請瀏覽利潔時官網 Reckitt.com 。



+Reckitt是Reckitt Benckiser集團公司的商號

