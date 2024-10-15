利潔時香港響應10月15日「全球洗手日」　夥拍九龍樂善堂宣揚潔手訊息

捐贈滴露潔手產品予超過5,500個家庭 滿足六個月潔手需要香港 - Media OutReach Newswire - 2024年10月15日 - 為響應每年10月15日「全球洗手日」[1]，利潔時有限公司（「利潔時香港」）及旗下品牌滴露，積極透過商社合作鼓勵香港市民建立恆常潔手習慣。早前利潔時香港夥拍香港百佳超級市場推出「您買我捐」活動，獲得廣大消費者支持，至今已透過九龍樂善堂的轄屬單位，包括12所學校、3個過渡性社會房屋「樂屋」及深水埗社區客廳，捐贈滴露潔手液予超過5,500個有需要家庭，滿足他們六個月的潔手需要。
利潔時香港及台灣總經理Boudewijn Feith表示：「利潔時一直致力透過資訊及旗下品牌產品讓人們平等地享有高品質的衞生防護，攜手創造更潔淨、更健康的世界。為配合今年『全球洗手日』的主題—『為何潔手仍然重要？』，我們與九龍樂善堂啟動年度合作計劃，向其服務使用者宣揚潔手的重要性，推動大眾將潔手視為日常生活必要的一部分，為社會帶來正面改變。」
九龍樂善堂總幹事劉愛詩, MH表示：「這次樂善堂有幸與利潔時香港成為年度合作夥伴，除了為我們的社區客廳及其會員提供衞生支援，本堂轄下的學校之學生及社會房屋家庭也受惠其中，超過5,500個家庭獲派發六個月用量的潔手液，有助他們在日常生活中提高潔手意識。」
除了產品捐贈外，利潔時香港亦從多方面協助社區客廳會員改善衞生習慣，例如在社區客廳的洗手位置張貼「正確洗手七部曲」海報 、推出「乜手物手 密密洗手」打卡挑戰、添置衞生教育圖書等，透過反覆的提醒，令劏房戶家庭逐步建立良好的潔手習慣，並且了解80%細菌由手部傳播[2]的衞生知識。根據利潔時香港向受惠者發放的問卷調查顯示，計劃後有近97%社區客廳會員認同良好潔手習慣與個人健康有關，而他們自評個人衞生習慣平均有8.28分（10分為滿分），相較一般市民只有7分的平均值[3]為高。此外，大部分社區客廳會員指自己會在小便後（75%）使用潔手液洗手，比計劃開展前有所改善，亦較一般只有約43%市民會在小便後洗手[3]的情況理想。
由樂善堂營運之深水埗社區客廳項目主管徐滙宗觀察到社區客廳會員的潔手意識較之前大幅增強外，更會互相提醒大家保持個人衞生：「社區客廳一直推行正面教育理念，是次合作的迴響比我們想像中大，令社區客廳在衞生教育這方面向前走了一大步，希望會員意識到保持手部衞生的重要性後，可以繼續持之以恆。」
其中一位受惠的社區客廳會員鄺太亦提及：「小朋友喜歡用手摸眼耳口鼻，如果雙手不乾淨，容易感染細菌，就會經常流鼻水及咳嗽。但自從小朋友學會跟從『正確洗手七部曲』，用潔手液洗手後，連帶流鼻水及咳嗽情況都有所減少。這不但改善了睡眠質素，而且令他們的自信心大增，人際關係也改善了。」
為響應「全球洗手日」，利潔時香港將與九龍樂善堂合作，於社區客廳推出「乜手物手 密密洗手」問答遊戲及「密密洗手」承諾卡，進一步提升小朋友的潔手意識，從少建立良好習慣。參加者只要答對全部問題，即可獲得抽獎機會乙次，有機會贏取滴露潔手產品或紀念品。此外，雙方亦會合辦「流體畫工作坊」，透過流體畫創作，向參與家庭傳遞「密密洗手，污糟Hands？洗乜驚！」的訊息，從中養成恆常潔手的好習慣。未來，利潔時香港及滴露會繼續與社會各界合作，協助大眾培養潔手成為健康生活習慣。
[1] 由全球潔手聯盟（Global Handwashing Partnership）於2008年訂立，旨在提倡使用肥皂洗手作為預防感染疾病的重要方法（https://globalhandwashing.org/global-handwashing-day/）。
[2] British Columbia Centre for Disease Control. Hand hygiene.
[2] British Columbia Centre for Disease Control. Hand hygiene.
[3] 根據滴露今年3月與300名18至65歲香港市民進行的網上問卷調查結果
https://www.reckitt.com/
https://linkedin.com/company/reckitt
https://www.facebook.com/ReckittHongKong
https://www.instagram.com/thisisreckitt/
利潔時
利潔時（「Reckitt」）以「通過衞生防護，健康療護，營養守護，創造更潔淨、更健康的世界」為使命，並相信平等地享有高品質的衞生，健康和營養是每個人的權利。
利潔時旗下有眾多深受消費者信賴的知名品牌，涵蓋衞生、健康和營養三大品類，其中包括喜詩Air Wick、Calgon、Cillit Bang、Clearasil、滴露Dettol、杜蕾斯Durex、美贊臣Enfamil、亮碟Finish、嘉胃斯康Gaviscon、瑕辟Harpic、來舒Lysol、Mortein、美清痰Mucinex、布洛芬Nurofen、安敏健Nutramigen、使立消Strepsils、碧蓮Vanish、薇婷Veet、護麗Woolite等。
利潔時每天銷售約3,000萬件產品予全球消費者。利潔時以人為本的信念，將員工及消費者放在首位，去探索新機遇，並不斷精益求精，追求卓越，與內外合作夥伴一起開創共享共贏，同時一直致力於做正確的事。
利潔時在全球有近40,000多位來自不同文化、才華橫溢的員工。我們正在共同努力，為實現公司使命，創造更潔淨的世界，成就更平等的社會不斷奮進前行。
獲取更多資訊或聯繫我們，請瀏覽利潔時官網Reckitt.com。
+Reckitt是Reckitt Benckiser集團公司的商號