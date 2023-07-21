前海深港現代服務業合作區 法律服務業香港專場推介會 圓滿舉辦

由前海管理局主辦，前海國際聯絡服務投資有限公司承辦的「深港攜手 共贏未來 - 前海深港現代服務業合作區法律服務業香港專場推介會」早前在香港圓滿舉行。前海管理局副局長劉桂林、香港律政司法律政策專員梅基發、中聯辦法律部聯絡處處長謝涵、香港律師會副會長湯文龍分別致辭。

前海管理局法治建設處處長宋亮並指出，截至2023年5月，前海合作區法院選任了32位香港地區陪審員，前海深港國際法務區聯合香港打造國際仲裁平台，深圳國際仲裁院現有151名香港仲裁員。前海深港國際法務區對標香港的稅率，並對港澳人才提供住房便利。在前海工作的香港高端和緊缺人才，可享工資薪金個稅15%的優惠政策和人才住房的專項配租，前海深港國際法務區也是廣東省內唯一可以開展中外律所聯營的區域。

對進駐深港國際法務區的港澳和國際法律服務機構，前海提供多種獎勵措施和租金優惠，例如給予100萬至200萬元（人民幣）不等的支持。對於到前海執業的港澳法律專業人士，按其在內地執業業務收入的30%給予扶持。前海更打造了全國第一個國際仲裁大廈，重點引進港澳和外國法律服務機構，租金可按上年度市場評估租金的30%至50%給予優惠支持。前海已建立集仲裁、調解、律師服務、公證、司法鑒定、法律查明和中立評估等全方位法律服務體系，目前已有176間法律服務機構集聚前海，7間粵港澳合夥聯營律師事務所落戶前海。