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市場資訊
2024-07-19 09:15:00
日報

創先河！ 中年好聲音唱爆酒樓 周吉佩打頭陣 熱唱中年夜繽紛

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（左起）傳訊及市場營運首席顧問Tony Tsang、周吉佩、星樂工作室Max Chan。

由星樂工作室主辦，周吉佩首次個人音樂會《中年夜繽紛》，日前於富臨皇宮完滿舉行，歌迷食客全晚歡呼，迴響熱烈！今次舉辦《中年夜繽紛》的概念，來自出品人Tony Tsang 的童年回憶，他聽長輩分享往日殿堂級歌手在尖沙咀大酒樓登台，表演場面氣氛熱鬧，他希望今次能帶給在場貴賓穿越時光的感覺，回到歌舞昇平的十里洋場，重演當時盛世光華，體驗鎏金歲月的繁華。

周吉佩對首次在大酒樓演唱尤為重視，事前和團隊積極排練，務求與粉絲、好友及家人們一邊品嚐豐富晚餐，一邊聽歌玩遊戲，台上台下一齊盡興。當晚，周吉佩獻唱多首歌曲，粉絲更安排「吉」「吉」閃閃燈牌，周吉佩唱到新歌「Falling With You」時，向全場觀眾大送心心，甜蜜感覺飄滿會場，吉吉又不時主動落台與觀眾近距離接觸，打成一片，對熱情粉絲瘋狂打卡、High爆派心心，全部照單全收。

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周吉佩中年夜繽紛之夜，請來港姐吳天兒(Tiffany)擔任司儀，吉吉一班中年好聲音好友，包括：丁文俊、林伽偉及魏嘉信也驚喜到場支持，逐一上台與吉吉Chit Chat，分享友情趣事，令吉吉非常感動。另外，吉吉更特別送出驚喜禮物：親筆簽名大海報，抽中的幸運觀眾更可上台和吉吉近距離自拍，羡煞全場！

最後，吉吉在台上衷心感謝主辦機構、出品人、出席支持的觀眾及工作團隊，因活動由籌備、宣傳、排練至演出只用了約一個月時間，成功完滿演出實在有賴各方支持與幫助，非常感恩。

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