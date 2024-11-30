創意啟航 正向綻放 仁愛堂YES青年學院「笑年日記」微電影比賽頒獎典禮

在這個資訊科技發達的時代，每個人都可以成為創作者。青年人有無限創意和想像力，有賴社會各界提供舞台讓他們綻放。仁愛堂YES青年學院於2024年11月30日在生產力促進局大樓舉行了「笑年日記」微電影比賽頒獎典禮，現場接近一百位嘉賓及參賽者共襄盛舉。活動邀請了仁愛堂第45屆董事局主席鄭偉康先生、仁愛堂董事局副主席梅偉琛先生、仁愛堂董事局總理孫曦先生、香港特區政府青年發展委員會副主席梁毓偉先生, JP、香港立法會議員郭玲麗女士、深水埗民政事務專員黃昕然先生, JP、Pet Space Group行政總裁黎嘉豪先生等嘉賓為活動頒獎。

學院一直致力為青年人提供多元化服務和活動，積極推動創意媒體及創新科技的發展。是次比賽旨在為青年人提供一個創作平台，發揮他們的創意潛能，同時透過主題「笑年日記」向青少年推廣正向價值觀，培養正面思維，建立積極樂觀人生。比賽吸引了許多年輕人參與，一共收到61隊參賽隊伍報名，分別來自39間不同的中學，共261位參賽者，並收獲許多精彩的作品。

頒獎典禮上，仁愛堂董事局主席鄭偉康先生在致辭中表示，比賽提供了一個難能可貴的機會，讓我們看到年青人的才能。仁愛堂將會繼續舉辦不同有意義的活動，激勵更多年輕人往夢想進發。並且，透過教育和培訓，培養青少年的創意和科技技能，讓年輕人能善用創新科技，提升個人競爭力。

香港特區政府青年發展委員會副主席梁毓偉先生, JP在致辭中表示，期待社會各界同心協力，與特區政府齊心一致，為青年工作努力。舉辦更多富教育性的活動，幫助青年人激發潛能，培育他們成為具創意、積極、正向的未來社會棟樑。

比賽評審團由多位創意媒體專業人士組成，他們從主題表達、創意構思、製作技巧及影片整體觀賞度等方面對參賽作品進行了獨立評審。比賽分為中學組及公開組，並設有冠、亞、季軍、優異獎、最佳編劇獎、最佳剪接獎、網絡人氣獎等獎項，獎金總值超過一萬元。

頒獎典禮完美落幕後，學院更安排了「活用Ai影片工具」體驗工作坊，讓參賽者們學習如何善用人工智能技術，提升影片製作效率。仁愛堂YES青年學院將繼續積極舉辦更多多元化的青年活動，為青年人提供展示才華的舞台。