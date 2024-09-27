創意旅遊項目「#ddHK 設計#香港地」 冬季載譽歸來

全新活動融合兩個特色社區的文化、古蹟及自然美景

香港 - 2024年9月27日 - 由香港旅遊事務署主辦的創意旅遊項目「#ddHK設計#香港地」將於今個冬季載譽歸來，再續荃灣探索之旅，同時將旅程延伸至引人入勝的沙頭角。策展團隊Number 2籌劃的全新活動以「遊合創意 X 探索無限」為主題，以創意元素融合荃灣及沙頭角在地的文化、古蹟及自然美景，於 2024 年 12 月至 2025 年 2 月帶領遊人發掘這兩個社區的獨有特色。荃灣承載著多元社區特質，近年逐漸演變成香港深度旅遊的新興目的地。此區歷史與創新創意並重，非物質文化遺產與時尚生活兼容並蓄，繁華鬧市與自然風光相互交接。#ddHK繼去年後再次踏上荃灣探索之旅，並深入探訪當地迷人的古蹟及郊野公園。沙頭角位於香港的東北角，毗鄰內地。這裡多年來為邊境禁區，嚴禁隨意進入，但近年逐步開放旅遊後，隨即以種種歷史、文化與自然元素，吸引大眾前來揭秘。沙頭角不但擁有獨特景致，更設有水上交通服務讓大眾探索附近景色絕佳的島嶼和村落，包括荔枝窩、吉澳、鴨洲及香港聯合國教科文組織世界地質公園。#ddHK將展開全新旅程，帶領遊人深入這個神秘的邊境小鎮。「#ddHK 設計#香港地」將延續一貫宗旨，透過設計與創意開拓全新旅遊體驗。今年的活動特別邀請了七組來自海外、內地及本地的創作單位，為荃灣及沙頭角的城市設施、歷史建築及自然環境注入創意元素。此外，活動亦會聯乘區內的特色景點，包括文創熱點、文物古蹟、自然美景與地道美食等，向遊人推介一系列深度旅遊路線，提供多元體驗。參與是次活動的創作單位包括：動畫藝術家（美國）、互動裝置創作團隊（澳洲）、多元藝術家（日本）、花藝裝置藝術家（內地）、當代藝術家（香港）、藝術家及插畫師（香港）以及繩結設計師（香港）。（請參考附頁的創作單位介紹。）活動亦將匯聚不同界別的單位，聯手策劃一連串精選節目，讓大眾親身體驗各種地道文化和特色，包括主題導賞團、文化及環保工作坊、音樂表演、周末市集及更多精彩節目。我們誠邀旅客和巿民參與和體驗兩個獨特社區帶來的無限探索之旅。策展團隊將於未來會陸續送上更多資訊與活動預告，敬請密切留意！