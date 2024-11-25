創意旅遊項目「#ddHK 設計#香港地」 「遊合創意 X 探索無限」

香港 - 2024年11月25日 - 由香港旅遊事務署主辦的創意旅遊品牌項目「#ddHK設計#香港地」，將於2024 年 12 月12日至 2025 年 2 月14日載譽歸來，引領來自世界各地的遊人探索荃灣和沙頭角兩個引人入勝的社區。由策展團隊Number 2籌劃的全新活動以「遊合創意 X 探索無限」為主題，將創意元素融合在地文化、古蹟及自然美景，並藉跨界別合作推動歷史文化、跳島和綠色生態等不同主題特色旅遊，吸引遊人深度體驗不一樣的香港。「#ddHK 設計#香港地」將繼續以設計及創意，為遊人打造嶄新的旅遊體驗，今年特別邀請了七組來自海外、內地及本地的創作單位，藉地方營造注入創意元素，勾勒出荃灣及沙頭角獨特的人文風貌和社區魅力。其中，項目特別在法定古蹟、郊野公園及海上設置創意裝置，讓旅遊、設計、傳統文化和自然風光結合。除此之外，活動亦會聯乘區內的特色景點，包括文創熱點、文物古蹟、自然美景與地道美食等，為遊人提供一系列精彩的深度旅遊路線及耳目一新的多元體驗。參與是次活動的創作單位包括：動畫藝術家（美國）、互動裝置創作團隊（澳洲）、多元藝術家（日本）、花藝裝置藝術家（內地）、當代藝術家（香港）、藝術家及插畫師（香港），以及繩結設計師（香港）。（請參考附頁一的創作單位介紹。）七組「期間限定」聯乘兩區特色的創意裝置簡介如下：

創意旅遊項目「#ddHK設計#香港地」以設計勾畫香港的地道文化，以創意帶領旅客體驗不一樣的香港地。#ddHK自2018年起舉行，將不同社區打造成充滿特色的新興旅遊熱點，成為了深受歡迎的創意文旅項目。#ddHK以「遊合創意X 探索無限」為主題，於今年12月12日至明年2月14日舉辦全新活動，引領來自世界各地的遊人，於兩個多元、獨特而且引人入勝的社區——荃灣和沙頭角展開深度之旅。活動亦會為兩個社區注入創意元素，以突顯其獨有魅力。

關於荃灣

荃灣承載著多元社區特質，近年逐漸演變成香港深度旅遊的新興目的地。此區歷史與創新創意並重，非物質文化遺產與時尚生活兼容並蓄，繁華鬧市與自然風光相互交接。加上兩條對外連接的鐵路和區內四通八達的行人天橋系統，讓荃灣成為休閒一日遊理想之選。





關於沙頭角

沙頭角位於香港的東北角，毗鄰內地。這裡多年來為邊境禁區，嚴禁隨意進入，但近年逐步開放旅遊後，隨即以種種歷史、文化與自然元素，吸引大眾前來揭秘。沙頭角不但擁有獨特景致，更是新界東北藍綠生態旅遊的起點，設有街渡渡輪服務讓大眾探索附近景色絕佳的島嶼和村落，包括香港聯合國教科文組織世界地質公園內的荔枝窩、吉澳及鴨洲；亦可前往香港最新的郊野公園——紅花嶺郊野公園。



