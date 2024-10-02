創新藥技術牛市，領漲龍頭艾美疫苗爆發向上

香港 - 2024年10月2日 - 港股醫藥板塊近來走出一波強勢反彈行情，其中，艾美疫苗股份有限公司（06660.HK）領漲生物醫藥板塊，此前五個交易日股價翻倍，9月30日收盤報8.93港元，漲幅高達56.12%。



當前港股醫藥板塊已進入技術性牛市，前期被錯殺的優質成長股正在迎來價值回歸。作為行業龍頭的疫苗企業，據公司2024年中期業績報告，艾美疫苗今年內有無血清迭代狂犬疫苗、13價肺炎結合疫苗、23價肺炎多糖疫苗等3款重磅迭代大單品疫苗申報上市，有包括mRNA RSV（呼吸道合胞病毒）疫苗和mRNA帶狀疱疹疫苗等在內的7款重磅大單品疫苗申報臨床，同時還有一系列國際化佈局加速落地。



在國內市場，狂犬疫苗預計市場規模到2030年將增長至220億元，主要得益於高端狂苗產品的潛力釋放。據瞭解，艾美疫苗的迭代無血清狂犬病疫苗，與目前含有血清的Vero細胞狂犬病疫苗和含有血清的人二倍體狂犬病疫苗完全不同，是一款迭代升級產品。全球市場上尚未有無血清狂犬病疫苗獲批上市，艾美疫苗的迭代無血清狂苗目前已完成藥品註冊前置檢驗，上市後有望填補市場空白。



13價肺炎結合疫苗（PCV13）被譽為「疫苗之王」，由於PCV13的迅猛增長，2022年中國肺炎疫苗市場已增長至107.5億元，預計將以22.7%的年複合增長率保持穩定增長，至2025年中國肺炎疫苗市場將會達到240億元。



艾美疫苗的13價肺炎結合疫苗已經完成上市預申請，正在加速推進上市註冊工作。另外，23價肺炎多糖疫苗也已完成III期臨床試驗，即將揭盲統計。



艾美疫苗研發管線種還有眾多重磅創新大單品。其中，四價MDCK細胞流感病毒疫苗、吸附破傷風疫苗已正式提交臨床試驗申請；迭代20價肺炎結合疫苗已完成臨床預申請；四價結合流腦疫苗、二價手足口疫苗等正在加速推進臨床試驗；創新疫苗mRNA呼吸道合胞病毒（RSV）與mRNA帶狀疱疹疫苗則實現了中美雙報，瞄準國際市場。



在醫藥板塊強勢反彈的當下，管線覆蓋全球前十大疫苗品種，3款大單品上市在即，未來2到3年還有多款重磅創新大單品疫苗陸續進入商業化，都將為艾美疫苗貢獻源源不斷的業績增量，推動公司的高成長預期兌現。



