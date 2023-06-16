創科、中醫聯手 《樂活視診長新冠服務計劃》啟動

新冠疫情反覆，不少長者在康復後身體仍受各種長後遺症狀困擾，《樂活視診長新冠服務計劃》已正式啟動，首階段將服務1,000人次，為8個社區的長者義診，目標為2022年6月後曾確診的60歲以上長者，利用中藥調理長後遺徵狀，聯動創科界、中醫界，推動社區服務應用數碼科技，為長者調理身體之外，亦讓他們享受科技帶來的便利。

於啟動禮上，樂活視診籌委會聯合主席梁凱喬指，希望提供社區服務，結合中醫服務協同數碼轉型，減少長者數碼鴻溝，並希望未來更多Startup可將產品應用在社區服務，有更多中醫師加入開始線上視像診症，協助居家安老服務發展。計劃顧問高永文醫生亦指，據非正式統計香港已有超過1,000間現代化中醫診所，今次服務是推廣中數碼化的好機會，相信利用視診軟件有效管理診症紀錄，配合物流派送中藥，中醫現代化將更進一步。商經局局長陳百里博士亦指，獅子會等團體一直為抗疫出心出力，雖然疫情高峰已過，但社會上仍需要有心人和團體關顧有需要人士，透過視診更可幫助一班行動不便的朋友接受中醫診療。服務計劃可順利推行全靠各方合作，並得到由恒生銀行與香港貿易發展局聯合建立的一站式平台「InnoClub」的支持。