創維汽車正式進軍香港市場

國內汽車品牌創維汽車，已登陸機場博覽館舉行的第三屆香港國際汽車博覽，為了隆重其事，創維率先為香港車迷帶來2款全新電動車系，包括市場上最受歡迎的電動SUV之一的Skyworth-K，今次參展的第二代擁有多項嶄新配置，包括讓人意想不到的快速充電。Skyworth-K擁有全新自主研發的SKYLINK2.0智能車機交互系統，還配備定速巡航、倒車影像、胎壓監測、自動泊等。新車搭載最大功率為150kW的前置馬達，最大扭力為320N·m，Skyworth-K電池容量為85.97kWh，車身尺寸為4,720mm x 1,908mm x 1,696mm，今次參展的版本屬於620，根據WLTP的計算方式，續航距離長達489km(WLTP)。現時香港版意向價（1換1計劃）為HK$285,000，車身共有四款顏色，預計明年第二季開始交車。

另一款Skyhome則充滿概念風格，有多達90%的零配件在量產車型使用中，車廂內設全景玻璃車頂，前方儀表台由全由熒幕組成，駕駛座前方的Yoke軚盤突破了想像界限，後座附設巨型屏幕，加上小型冰箱、小型桌板等，配合可作多角度調校的座椅及按摩功能，儼如豪華舒適的個人享樂空間。Skyhome將會有後驅以及四驅的選擇，今次展出頂級的前後雙馬達組成的四驅系統，最大馬力高達617匹，從靜止加速至100km/h只需要3.5秒。

IMXPO 2023

12月14-17日 ｜ 亞洲國際博覽館

創維汽車展位： 3-B04